Sosyal medyada günün konusu: Başbakanımız aslen nereli?

Sosyal medyada bugün dikkat çeken paylaşımlardan biri Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 'aslında nereli' olduğuydu. Davutoğlu'nun farklı zamanlarda yaptığı açıklamalar alt alta yazılarak oluşturulan liste bir anda günün konusu oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısının Başbakan Davutoğlu'nun farklı zamanlarda yaptığı açıklamaları içeren haberleri alt alta yazarak "Başbakanımız aslında nereli?" sorusunu sorduğu mesaj günün en çok paylaşılan mesajları arasında girdi.

'Kayserililer kabul ederse ben de Kayseriliyim'

Radikal'de yer alan habere göre, 25 Ekim 2014 günü Başbakan Davutoğlu, Kayseri'de raylı sistem açılışında konuştu. İlk olarak Kayseri'nin Abdullah Gül gibi önemli bir değer yetiştirdiğine vurgu yapan Davutoğlu, ''Sizlere sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün selamlarını getirdim. Ey Kayseri, ben buradan Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün babası Hamdi amcamızın ve annesi hanımefendilerin ellerinden öpüyorum. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için Allah onlardan razı olsun. Kayserililer kabul ederse bende Kayseriliyim. Kayserili olarak hizmet edeceğim" dedi.

Ben de aslen Konyalıyım

31 Temmuz 2009'da o dönem Dışişleri Bakanı olan Davutoğlu, Lübnan ziyaretinde, Trablusşam ile Konya'nın kardeş kent olduğunu söyledi. Davutoğlu, Trablusşam yetkililerine kendisinin de aslen Konyalı olduğunu belirterek, Konya belediyesi yetkilileriyle görüşeceğini de söyledi.

Cumhurbaşkanı kadar Rizeliyim

20 Aralık 2014 günü Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti Rize İl Kongresi'nde konuştu: "Cumhurbaşkanımız ne kadar Konyalı ise ben de o kadar Konyalıyım. Cumhurbaşkanımız ne kadar Rizeli ise ben de o kadar Rizeliyim..."

Ben Makedonyalıyım dediğimde...

23 Aralık 2014 günü Makedonya'ya giden Başbakan Ahmet Davutoğlu, Büyükelçiler Konferansı’na katıldı. Davutoğlu konferansta, “Ben Makedonyalıyım deyince, hiçbir şeyi abartmadım. Çünkü Türk tarihi, Balkanları anlamadan yazılamaz ya da tamamen anlaşılamaz.” şeklinde konuşan Davutoğlu, Türkiye ile Makedonya arasındaki ilişkileri geliştirme ve Makedonya’nın uluslararası arenada görünmesi konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti" dedi.

İşte paylaşılan o Tweet: