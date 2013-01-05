Sosyal medyada fotoğraf paylaşırken dikkat!

Bilişim uzmanları, sosyal medyada fotoğrafların paylaşılmaması konusunda uyararak, “İlerde fotoğraflarımızın kötü amaçlı kullanılabileceğini unutmayın” dedi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü yetkilileri, güvenli sosyal ağ kullanımı için uyarılarda bulundu. Sosyal paylaşım sitelerinde tüm detay bilgilerinin paylaşılmamasını tavsiye eden uzmanlar, mümkün olduğu kadar fotoğrafların paylaşılmamasını istedi. “İlerde fotoğraflarımızın kötü amaçlı kullanılabileceğini unutmayın” uyarısında bulunan uzmanlar, “Fotoğraf kullanmamız gerekiyorsa bile en gizli şekilde (sadece arkadaşlara vb.) paylaşalım. Sohbetlerde kullanılan ifadeleri bir yerden bedava olarak indirirken, tuş vuruşlarınızı kaydeden zararlı yazılımların da bilgisayarınıza girebileceğini için gerekli virüs taramasının yapalım” dedi.

"Bedava" mesajlarına dikkat

Bilgisayar kullanıcılarının ilgisini çeken ‘Bedava!’ ‘Kazandınız!’ gibi mesaj ve e-maillere karşı uyanık olunmasını isteyen bilişim uzmanları, resim, müzik ve video paylaşım programlarının amacı dışına çıktığı için kullanılmasının uygun olmadığı hususuna dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Uzmanlar, “Başkalarına ait sosyal paylaşım, e-posta, anlık ileti hesap kullanıcı adı ve şifrelerinin, şaka yollu dahi olsa sahibinin bilgisi ve rızası dışında kullanılmasının suç olduğunu bilelim. Sosyal paylaşım sitelerinde profilimize ait gizlilik ayarlarını gözden geçirelim ve herkesle kişisel bilgilerimizi paylaşmayalım. Sosyal ağlarda profilimize eklediğiniz uygulamaların kimlik bilgilerimizi almaya yönelik olabileceğini, virüs yayıyor olabileceğini bilelim ve güvenmediğimiz uygulama ve programları bilgisayar veya profilimize yüklemeleyim” diye uyarıda bulundu.