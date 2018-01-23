Sosyal medyada 'erkek' diye aşık olup paralar verdiği kişi kadın çıktı



Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) Bağcılar\'da yaşayan S.K.(33) isimli kadın, genç kızları kandırmak amacıyla erkek fotoğrafı kullanarak sosyal medya hesabı üzerinden \"Kaan Yıldız\" ismiyle bir hesap açtı. Kaan Yıldız\'ı sosyal medyadan ekleyen 35 yaşındaki Ş.Ö. isimli kadın, erkek olarak bildiği S.K., ile 3 yıl boyunca whatsapp üzerinden yazıştı, ona hediyeler aldı, paralar yolladı. Ş.Ö., 300 bin TL daha para isteyen S.K.’nın bu isteğini geri çevirdi. S.K. da bu kez Ş.Ö\'yü özel fotoğraflarını ailesine yollamakla tehdit etti. Ş.Ö.\'nün şikayeti üzerine S. K. hakkında \"Şantaj, bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık\" suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.



İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre, olay şöyle oldu: 14 Temmuz 2017 \'de S.K. isimli kadın, genç kızları kandırmak amacıyla yakışıklı erkek fotoğrafları kullanarak sosyal medya hesabı üzerinden erkek isimleriyle birçok sahte hesap açtı. Ş.Ö. de \"Kaan Yıldız\" adındaki sahte sosyal medya hesabındaki kişinin fotoğraflarını beğenerek arkadaşlık isteği yolladı. İkili birbirlerinin telefon numaralarını alıp, whatsapp\'dan yazışmaya başladı. S.K., Ş.Ö.\'ye evlenmek istediğini yazarak \'Ablam ile buluşarak onunla görüşebilirsin\' dedi. S. K. kendisini sahte \'Kaan Yıldız\'ın ablası\' olarak göstererek Ş.Ö. ile birçok kez buluştu. S.K., görüşmesi sonrasında whatsapp\'tan Ş.Ö.\'ye \"Ablam seni görüp beğenmiş. Ablam seni çok beğendi, onayladı. Ben ailemin görüşlerine çok önem veririm. Seninle görüşmeyi sürdürmek ve evlenmek istiyorum. Konuştuklarımla evlendim mi ki? Hatta nişanlandım. Evlilik olmadı. Bu yüzden hiç görüşmeden evlensek daha hayırlı olur\" diye yazdı.

S. K. evlilik hazırlıkları gibi çeşitli yalanlarla kandırdığı Ş.Ö.\'den birçok defa para aldı. S.K. yaptığı hile ve ustaca sergilediği mizansen ile 4 bin 300 TL bedelli telefonunu Ş. Ö.\'nün hediye olarak vermesini sağladı. Hediyeleri kendisini Kaan Yıldız’ın ablası olarak tanıtan S.K., elden aldı. Paralar ise S. K.\'nın banka hesabına gönderildi. S. K. ile Ş.Ö.\'nün yazılaşmaları ve buluşmaları olay ortaya çıkana kadar 3 yıla yakın süre devam etti. Bir süre sonra isteği üzerine Ş.Ö., S.K.\'ya özel fotoğraflarını gönderdi. S.K. \"İş kurmam gerekiyor. Çok kazançlı bir iş eğer bana 300 bin TL gönderirsen iş kurarak para kazanmaya başlayıp seninle evlenebilirim\" diye yazdı. Ş. Ö. paranın miktarını fazla bularak \"30 bin TL gönderirim\" dedi. S. K. da \"Sen beni sevmiyorsun, sevsen gönderirsin evlenmemizi istemiyor musun?\" diyerek Ş.Ö.\'yü ikna etmeye çalıştı. Ş.Ö. kabul etmedi..Bunun üzerine S.K. dolandırıcılık kastını değiştirerek bu kez Ş.Ö.\'ye şantaj yapmaya başladı. S.K., Ş.Ö.\'den 300 bin TL\'yi göndermesini,

göndermediği takdirde özel fotoğraflarını ailesine ve arkadaşlarına göndereceğini söyledi.



12 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda savcılık hazırladığı iddianamede, şüpheli S.K.\'nın \"Mustafa Fidan\", \"Kaan Kaan\" ve Erdl Byrm\" adıyla 3 farklı sosyal medya hesabı açtığı ifade edildi. Şüpheli S.K.\'nın dolandırıcılık kastıyla 3 yıla yakın süre ile Ş. Ö.\'yü kandırdığı, dolandırdığı ve 300 bin TL almaya çalıştığı kaydedildi. Şüpheli S. K.\'nın \"Şantaj” ve “Bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık\" suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.



İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmada, tutuksuz sanık S.K. ile müşteki Ş.Ö. hazır bulundu. Duruşmada söz alan şikayetçi Ş.Ö. “Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Onu Allah’a havale ediyorum, şikayetçi değilim. Kaan olarak kendini tanıtıp 3 yılımı benden aldı” diye konuştu.



SANIK KADIN:PİŞMANIM

Evli ve 2 çocuk annesi olan S.K. ise Ş.Ö.’den aldığı paraları kendisine soruşturma aşamasında iade ettiğini belirtti. Evli ve 2 çocuk annesi S.K., “Facebook’ta beni daha önce rahatsız ettikleri için ismimi ve fotoğrafımı değiştirmiştim. Ş.Ö., beni ekledi ben de arkadaşlarım işlettiği düşüncesiyle gerçek olup olmadığını anlamak için aradım ve kendimi Kaan’ın ablası olarak tanıttım. Arkadaşlığımız böyle başladı ve defalarca görüştük. Ancak şantaj yapmadım. Böyle bir durum yaşandığı için pişmanım” dedi. Sanık avukatına savunma yapması için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.