Sosyal medyada Erdoğan'a hakaret etmekle suçlanan bir kişi tutuklandı

Denizli'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmekle suçlanan ve adı 'Ahmet E.' olarak verilen kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan operasyonda Ahmet E. evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet E. tutuklandı. (DHA)