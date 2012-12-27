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Yaşam

Sosyal medyada en çok vakit geçiren 5'inci ülke: Türkiye

Türkiye'de kullanıcı başına sosyal ağlarda geçirilen aylık süre 8.6 saat

27 Aralık 2012 14:43

ComScore araştırma şirketinin raporuna göre sosyal medyada en çok vakit geçiren 5'inci ülke Türkiye oldu.

Kasım 2012 istatistiklerine göre Türkiye'de kullanıcı başına sosyal ağlarda geçirilen aylık süre 8.6 saat olarak tespit edilirken, araştırmada birinci sırayı aylık 9.8 saat ile Arjantin, ikinciliği ise 9.7 saat ile Brezilya aldı.

ekonomi.haberturk.com'da yer alan habere göre, dünya ortalaması 5.2 saat olan sosyal ağlara aylık ayrılan sürenin, Güney Amerika kıtasında 8.1 saate kadar çıktığı gözlendi. İlk 10'daki ülkelerin 5'i Güney Amerika kıtasıdan çıktı.

Aralık ayı itibarıyla 980 milyonu aşkın kullanıcısı olan Facebook'ta ise Türkiye 32 milyonu aşan kullanıcı sayısıyla 7. ülke konumunda bulunuyor.

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