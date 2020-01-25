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Sosyal medyada Elazığ depremi hakkında paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı

İki kişi, 'sosyal medyada panik ve korkuya neden olan gerçek dışı paylaşımlar' yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı

25 Ocak 2020 18:52

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Elazığ depreminin ardından 'sosyal medyada panik ve korkuya neden olan gerçek dışı paylaşımlar' yaptığı iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı. 

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 'sosyal medyada panik ve korku oluşturacak gerçek dışı paylaşım' yapan 2 kişinin gözaltına alındığını duyuruldu.

Açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ ve çevre illerimizde hissedilen deprem sonrası sosyal medya hesapları üzerinden korku ve panik oluşturacak şekilde gerçek dışı paylaşımlarda bulunan 2 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanmış olup soruşturmaya devam edilmektedir" denildi.

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