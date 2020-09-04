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Sosyal medyada 'dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı

04 Eylül 2020 17:16

Bursa'da bir kişi, sosyal medyada "dini değerleri aşağılayan" bir paylaşımda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

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