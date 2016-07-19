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15 Temmuz Darbe Girişimi

Sosyal medyadaki 'darbe destekçisi' paylaşımlara soruşturma başladı!

Sosyal medya üzerinden 15 Temmuz'da düzenlenen başarısız darbe girişimi hakkında ‘öven’ yazılar paylaşanlar için soruşturma başladı

19 Temmuz 2016 17:14

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe kalkışması kapsamında sosyal medya üzerinden 'silahlı isyanı öven, #YURTTASULHKONSEYİ' hashtag'iyle darbe destekleyici yazılar paylaşan ve basın yoluyla yazılar paylaşanlar için 'suçu ve suçluyu övmek ve kanunlara uymamaya tahrik'ten suçuyla soruşturmalar başladı. 

 

Açıklamada şöyle dendi;

 

15 Temmuz 2016 tarihinde 23.00 sıralarında bir kısım 'Asker' şahısların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik işlediği Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve Devletine karşı silahlı isyan ve darbeye teşebbüs suçuna ilişkin olarak;

1- Silahlı isyan hareketinin başladığı saatten tamamen bastırıldığı saate kadar sosyal medyada (Twitter- özellikle silahlı isyan hareketinin başladığı sırada Twitter'da açılan #YURTTASULHKONSEYİ konu başlığı altında darbeyi destekleyici yazılar yazanlar hakkında- ve Facebook ve diğer sosyal medya ortamlarında ve çeşitli yayınlarda) bu silahlı isyan hareketini öven, destekleyen ve teşvik eden tüm yazıları yazanlar hakkında TCK madde 313, 39/2 (Türkiye Cumhuriyeti'ne silahlı isyana yardımda bulunmak ve suç işlemeye teşvik edip, veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek), TCK madde 215 (Suçu ve suçluyu övmek), TCK madde 217 (Kanunlara uymamaya tahrik), TCK madde 218 (Basın yoluyla bu suçları işlemek) suçlarından dolayı;

2- Silahlı isyan hareketinin tamamen bastırıldıktan ve önlendikten sonra; sosyal medyada (Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya ortamlarında ve çeşitli yayınlarda) bu silahlı isyan hareketini öven, destekleyen ve teşvik eden tüm yazıları yazanlar hakkında TCK madde 215 (Suçu ve suçluyu övmek), TCK madde 217 (Kanunlara uymamaya tahrik), TCK madde 218 (Basın yoluyla bu suçları işlemek) suçlarından dolayı;

Resmen soruşturma başlatılmıştır.

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