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Politika

Sosyal medyada belediye başkanına hakarete hapis cezası

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA) -  BOLU Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'a sosyal medyada hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanan 31 yaşındaki Serkan Çolak, 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

14 Eylül 2017 19:13

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA) -  BOLU Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz\'a sosyal medyada hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanan 31 yaşındaki Serkan Çolak, 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bolu\'da oturan Serkan Çolak, Başkan Yılmaz\'ın Facebook sayfasında yer alan, \'Belediye Başkanı Yılmaz Aydın Şenol Camii\'nin açılışını yaptı\' başlıklı haberin altına küfür ve hakaret içerikli yorum yaptı. Başkan Yılmaz\'ın şikayeti üzerine Serkan Çolak hakkında, \'Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret\' suçundan dava açıldı.
Bolu Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkan sanık Serkan Çolak, \"Bu paylaşımı alkolün etkisiyle yaptım. Çok pişmanım. Kendisinden özür diliyorum\" dedi.
Mahkeme, suçu işlediğine kanaat getirilen Serkan Çolak\'a 1 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Daha önce başka bir suçtan aldığı cezada hükmün açıklanması geri bırakılması kararı verilen sanığa, bu \'hakaret\' suçundan verilen ceza ile ilgili erteleme yapılmadı.

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