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Dünya

Sosyal medyada 'beğeni' almak için çocuğunu apartmandan sarkıttı

Çocuğunun fotoğrafını "bin beğeni ya da düşürürüm" ifadeleriyle paylaştı

20 Haziran 2017 17:55

Cezayir'de bir baba sosyal medyada daha fazla beğeni almak için iki yaşındaki çocuğunu 15. kattan sarkıttı. Cezayirli babanın çocuğunu hayatını tehlikeye attığı için iki yıl hapse mahkum edildi.

CNNTürk'ün haberine göre, başkentte yaşayan babanın fotoğrafı "bin beğeni ya da düşürürüm" ifadeleriyle paylaşması, Cezayir kamuoyunda yoğun tartışmaya yol açtı.

Tepkiler sonucunda yetkililer harekete geçti ve şahıs hakkında dava açıldı.

Yargılama sonucunda, "sosyal medya fenomeni" olmak için iki yaşındaki oğlunun hayatını tehlikeye atan babanın iki yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

 

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