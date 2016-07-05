Sosyal medyada başlatılan kampanya sayesinde 30 yıl sonra ilk defa sokağa çıkacak

Bedensel engelli Saliha Çakmaker için sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya ile alınan tekerlekli sandalye Ramazan Bayramı öncesi Çakmaker’e ulaştı. Çakmaker, 30 yıl sonra ilk defa sokağa çıkabilmenin sevincini yaşadı.

Hürriyet’in haberine göre, Milaslı gazeteci Nevzat Çağlar Tüfekçi, sosyal medya hesabından, kendisi gibi bedensel engeli bulunan ve seyyar satıcılık yapan Muhammet Salih Çakmaker'in ablası Saliha Çakmaker'in (36) tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu duyurdu. Paylaşımın ardından, çok sayıda vatandaş kampanyaya katılmak için başvuru yaptı. İsminin açıklanmasını istemeyen 8 yardımsever, Milas'ta bir eczacı, yaklaşık 3 bin 500 lira değerindeki akülü arabanın alınabilmesi için bağışta bulundu.

Akraba evliliği nedeniyle ilkokul öğreniminin ardından kas hastalığı nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Saliha Çakmaker'e akülü sandalyesi Ramazan Bayramı öncesinde hediye edildi. Hediye karşısında duygulanan Çakmaker, 30 yıl aradan sonra ilk kez sokağa çıkabilecek olmanın sevincini yaşadığını dile getirdi. Zaman zaman ağabeyinin akülü sandalyesini istediğini, ancak onun da günün çoğunluğunu satış yapmak için dışarıda geçirmesi nedeniyle isteğini karşılayamadığını aktaran Çakmaker, yardımseverlere teşekkür etti.

Kampanyayı başlatan Tüfekçi, sosyal medyada duyarlı kişilerin bir araya gelerek sonuca ulaşmasının kendisinde tarifsiz bir sevinç yarattığını vurguladı. Muhammet Salih Çakmaker'in Milas'ın renkli bir yüzü olduğu, örnek yaşam hikayesini paylaşmak istediğinde, kardeşinin de kendisi gibi engelli olduğunu ve bir adet tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyduğunu dile getirdiğini ifade eden Tüfekçi şöyle konuştu:

"Bu isteği duyduğumda, ifadeleri sosyal paylaşım hesabıma yazdım. Çok kısa sürede onlarca kişiye ulaştı ve kampanyamız başarıya ulaştı. Hatta hedefimizin üzerinde bir katılım sağlandı. Burada bekleyen bağışları da benzer nitelikli başka kampanyalara yönlendirmeyi düşünüyoruz. Saliha kardeşimize bayram öncesi mutlu etmek istedik"