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Politika

Twitter'da Başbakan'a hakaret eden 35 kişi siber suç faili sayıldı

Yaklaşık 5 milyon twit ve Facebook mesajının incelendiği çalışma çerçevesinde yürütülen soruşturmada, 35 kişinin mesajlarının suç unsuru taşıdığı belirlendi

27 Haziran 2013 13:31

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, Gezi Parkı protestolarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer devlet görevlilerine küfür ve hakaret içerikli twit atan, Facebook’ta mesaj ve fotoğraflar yayınlayan kişiler hakkında çalışma başlattı.Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma, sosyal medyada işlenen hakaret suçlarının siber suç olarak tanımladı.

Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre, yaklaşık 5 milyon twit ve Facebook mesajının incelendiği çalışma çerçevesinde yürütülen soruşturmada, 35 kişinin mesajlarının suç unsuru taşıdığı belirlendi. Mesajlardan örnekler alınıp bir rapor hazırlandı.

Yapılan tespitlerde bilgisayarların IP’lerinden bu kişilerin adresleri belirlendi. Hazırlanan detaylı rapor İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na gönderildi. Savcılık, bu kişilerle ilgili başlatacağı soruşturmada, deliller ışığında bu kişilerin ifadelerine başvuracak. Soruşturmada önümüzdeki günlerde gözaltı kararı da verilmesi bekleniyor.

 

Sayı ilerde artabilir

 

Emniyet yetkilileri, küfür ve hakaret içerikli twit ve facebook mesajlarının incelenmesine devam edildiğini, sayının önümüzdeki günlerde artabileceğini belirtti.

Twitter’da şiddet olaylarını organize eden, şiddet olayları gerçekleştiren ve yanlış twitler ile göstericileri galeyana getiren kişileri tespit etmek için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 5 milyon twit’i incelemesinin devam ettiği belirtildi.

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