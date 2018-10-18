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Yaşam

Sosyal medyada Ara Güler yası: 'Fotoğrafçılığın Ordinaryüsü'nü kaybettik

Şirin Payzın: Sorduğum sorular nedeniyle zaman zaman azar yeme ama nasihat dinleme şerefine de nail olduğum büyük usta Ara Güler'i saygıyla anıyorum

18 Ekim 2018 05:24

Usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler, 90 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'nin yakın tarihine objektifi aracıcılığıyla tanıklık eden usta sanatçının ölümü sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. 

TIKLAYIN - Ara Güler kimdir?

Ara Güler'in hayatını kaybettiği haberinin duyulmasının ardından çok sayıda ünlü isim de üzüntüsünü, paylaştığı mesajlar aracılığıyla dile getirdi. İşte o mesajlardan bazıları:

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