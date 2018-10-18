Sosyal medyada Ara Güler yası: 'Fotoğrafçılığın Ordinaryüsü'nü kaybettik

Usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler, 90 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'nin yakın tarihine objektifi aracıcılığıyla tanıklık eden usta sanatçının ölümü sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

TIKLAYIN - Ara Güler kimdir?

Ara Güler'in hayatını kaybettiği haberinin duyulmasının ardından çok sayıda ünlü isim de üzüntüsünü, paylaştığı mesajlar aracılığıyla dile getirdi. İşte o mesajlardan bazıları: