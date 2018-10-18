Sosyal medyada Ara Güler yası: 'Fotoğrafçılığın Ordinaryüsü'nü kaybettik

<p>Usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler, 90 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'nin yakın tarihine objektifi aracıcılığıyla tanıklık eden usta sanatçının ölümü sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. </p>\r\n\r\n<p><strong><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/ara-guler-kimdir,725949">TIKLAYIN - Ara Güler kimdir?</a></strong></p>\r\n\r\n<p>Ara Güler'in hayatını kaybettiği haberinin duyulmasının ardından çok sayıda ünlü isim de üzüntüsünü, paylaştığı mesajlar aracılığıyla dile getirdi. İşte o mesajlardan bazıları:</p>\r\n\r\n<p><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20181018023059_1.jpg" /></p>\r\n\r\n<p><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20181018023106_2.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20181018023112_3.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20181018023120_4.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20181018023133_6.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/201810180231_7.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20181018023146_8.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20181018023151_9.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20181018023158_10.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20181018023205_11.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20181018023211_12.jpg" /><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20181018023127_5.jpg" /></p>\r\n