Sosyal medyada alkol tanıtımlarına ceza hazırlığı

Sosyal ağ fenomenleri ve ‘blog’ siteleri üzerinden reklam vermeye başlayan alkol şirketlerinin en sıkı takipçisi Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) oldu. Eğer işin içinde ticari bir çıkar varsa 200 bin liraya kadar ceza yolda. ‘Haydi şerefe’ pozluyla gizli reklam yapanların paylaşım başına 15 bin liraya kadar kazandığı iddia ediliyor.

Geçen yıl mayısta alkollü içkilerin reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımının yasaklanmasından sonra alkol markaları yeni bir yöntem buldu. Hürriyet'ten Ahmet Can'ın hbaerine göre markalar, günde milyonlarca kişinin bağlandığı sosyal medya ve internet sitelerine gizli reklam veriyor. ‘Haydi şerefe’ pozlarına 2 bin lira, ‘blog’ sitelerine ise konu başına 15 bin lira vererek tüketiciye ulaşıyorlar. Ancak bunun da çok fazla uzun sürmesi beklenmiyor. Söz konusu düzenlemeyi hayata geçiren Tütün ve Alkol Piyasa Düzenleme Kurumu (TAPDK), alkol markalarının, fenomenlerin ve blog sitelerinin peşine düştü.

Verilen reklamlar ve tanıtım içerikleri iki farklı şekilde tüketicilere ulaştırılıyor. Bunlardan biri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardaki fenomenlerle gerçekleşiyor. Tek bir içerikle bile saatler içerisinde onbinlerce kişiye ulaşan sosyal ağ fenomenleri, bir alkol markasına ait bir şişeyi paylaşıyor. Ancak bu paylaşımlarda, reklam gibi profesyonel içerikler yerine daha amatör kareler veya metin içerikleri yer alıyor. Örneğin, elinde bir alkol şişesi tutan bir fenomen, fotoğrafın altında “Cuma iş çıkışı yapılacak tek şey” yazısı bulunuyor. Alkol markaları, fenomenlerin yanı sıra ‘blog’ içeriğine sahip web sitelerini tercih ediyor. Günde on binlerce kişiye ulaşabilen bu siteler için hazırlanan özel içeriklerde belirli bir konu başlığı yaratılıyor. Örneğin, “Sıcak yaz günlerinde serinlemenin yolları” başlığında bir konu yaratılıyor. Bu konuda yer alan maddelerin veya fotoğrafların birkaçında ‘içerik gizleme’ yöntemiyle alkol markaları yer alıyor.

Gelir 15 bin TL'ye çıkıyor

Alkol markaları 2013 Mayıs’ta hayata geçen yasaklamaların ardından tüm tanıtım ve reklam bütçelerinin bir kısmını internete aktarmış durumda. Bu yüzden sosyal medya fenomenlerinin ve blog sahiplerinin kazandığı paralar özellikle son dönemde artmış durumda. Söz konusu işten en fazla geliri kapanlar blog siteleri. Aldığımız bilgilere göre blog siteleri alkol markalarından konu başına 10 ile 15 bin lira arasında kazanç sağlıyor. Sosyal medya fenomenlerinin kazançları ise takipçi sayısı ve sosyal ağa göre değişiyor. Örneğin Twitter’da 750 bin takipçisi olan bir fenomen, paylaşım başına 2 bin liraya kadar kazanabiliyor. Bu rakam sosyal paylaşım uygulaması Instagram’da ise 500 ile 1000 lira arasında değişiyor. Yurtdışında sosyal medya fenomenlerine verilen reklamların ücretleri Türkiye’de ödenen rakamların yaklaşık 10 katına denk geliyor.

Alkol markaları, arkadaşlar arasında paylaşılan içerikler üzerinden para karşılığı tanıtım veya reklam yapmıyor.

Bu yüzden söz konusu içeriklerde alkol markalarının yer alması TAPDK’nın takibi dışında kalıyor.