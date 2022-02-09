Sosyal medyada Alevilere hakaret eden Yakup Tilki gözaltına alındı

Kocaeli’de, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında Alevilere yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan Yakup Tilki, gözaltına alındı. Yakup Tilki hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yakup Tilki, Alevilere küfür etti. Yakup Tilki’nin sosyal medyada paylaşılan canlı yayın görüntüleri, tepki topladı. Yapılan şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Tilki’yi gözaltına aldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da Yakup T. hakkında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçundan soruşturma açıldığı belirterek, “Twitter isimli sosyal medya aracı üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlarımıza yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Y.T. bugün emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

AKP'li Çelik: İnsanlıktan nasibini almamış

Yakup Tilki’nin hakaret içerikli sözlerine siyasiler de tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı: Nefret dili ve alçaklığı en ağır şekilde kınıyorum

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Alevilere yönelik saldırıyı kınadığını söyleyerek, "Ne dediğini bilmeyen, kin ve nefret dili kullanarak Alevi kardeşlerimize yönelik gerçekten çok alçakça ifadeler kullanan bir vatandaşımızın videosunu az önce bana da izlettiler. Aldığım bilgilere göre vatandaş gözaltına alınmış ve gerek kolluk kuvvetleri ve adli makamlar gereğini hızla yapacaklardır. Buna zerre kadar kimsenin şüphesi olmasın. Ben Alevi kardeşlerimize yapılan bu saldırıyı ve nefret dili ve alçaklığı en ağır şekilde kınıyorum" dedi. (DHA)