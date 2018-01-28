Sosyal medyada Afrin paylaşımı yapan 9 kişiye tutuklama

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik aşlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nı eleştiren sosyal medya paylaşımlarında bulunan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afrin operasyonuna ilişkin sosyal medyada “provake edici, kışkırtıcı, devletin birliği ve bütünlüğüne karşı halkı kin ve tahrike yönelten” paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla 18 isim belirledi.
Tespit edilen kişilerin adreslerinin belirlenmesinin ardından, Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Kartal, Pendik, Maltepe, Beylikdüzü ve Zeytinburnu'ndaki adreslere 22 Ocak 2018 günü operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, 9 kişi bulunamadı. Emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere çıkarılan 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.