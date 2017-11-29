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Dünya

Sosyal medyada "ben de tecavüze uğradım" dedi, tecavüzcüsü "like" yaptı

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Kasım (DHA) – Reddit’te anonim bir isimle yazan bir kadın kendisinin de cinsel tacize uğradığını sosyal medya hesabından paylaştığında tecavüzcüsünün bu gönderiyi beğendi

29 Kasım 2017 19:23

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Kasım (DHA) – Reddit’te anonim bir isimle yazan bir kadın kendisinin de cinsel tacize uğradığını sosyal medya hesabından paylaştığında tecavüzcüsünün bu gönderiyi beğendi.
#Metoo (ben de) etiketiyle Facebook hesabından başından geçen taciz olayını paylaşan Humandalekrace adlı anonim Reddit yazarı, platformda yaptığı açıklamada “Tacizcim #bende etiketiyle paylaştığım durum bildirimimi “kalpli muhteşem” seçeneğiyle beğendiğini yazdı.
Sonrasında Humandalekrace tecavüzcüsününün kalpli beğenisine karşılık “Bu gönderiyi beğenmek hayli cesur bir hareket” yorumunu yapıp kişinin kendisini de yorum içinde etiketleyerek tecavüzcüyü kişiyi ifşa etti.
Hollywood’da ünlü yapımcı Harvey Weinstein’a yönelik cinsel taciz suçlamaları sırasında ünlü aktör Alyssa Milano “ben de” anlamına gelen Metoo etiketiyle sosyal medyada kadınların başlarından geçen tacizleri anlatmaları ve tacizcilerini ifşa etmeleri için bir kampanya başlatmıştı. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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