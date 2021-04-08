Sosyal medyada 1993 doğumlu olduğuna inanılmayan Sercan Çekmen konuştu: Askerden sonra saçım sakalım beyazladı

Sakarya Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Erenlerspor’un yeni transferi Sercan Çekmen sosyal medyada yaşıyla gündem oldu. 1993 doğumlu olan futbolcu, yaşından büyük gösterdiği için sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Çekmen yaşının doğru olduğunu söylerken, "Askerden sonra saçım sakalım beyazladı" dedi.

Sakarya Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Erenlerspor’un en yeni transferi Sercan Çekmen sosyal medyada olay oldu! 1993 doğumlu olan futbolcu, yaşından büyük gösterdiği için sosyal medyada olay olurken, 28 yaşındaki futbolcu Fanatik'ten Yakup Çınar'a konuştu.

"Doğum kaydım için hastaneye gittim"

"Yaşım ne küçük ne büyük. Doğum tarihim neyse o 03.01.1993! Ben de büyük müyüm diye merak ettim doğduğum hastaneye gittim. Orada doğum kayıtlarına baktırdım doğru yani. Eksik ya da fazla yok."

"Askerden sonra saçım sakalım beyazladı"

"19 yaşında profesyonel olup 2. Lig'de oynamıştım sonra şanssız bir sakatlık yaşadım ve askere gitmeye karar verdim. Herkes bedelli yapıyor ben 12 ay askerlik yaptım. Zaten saçımın, sakalımın beyazlama hikayesi oradan geliyor. Askerde her gün tıraş oluyoruz. Uzamadan kesiyoruz. Askerlikteki 12 aylık sürecim beni çok yıprattı. Hem futboldan uzak kaldım, hem sakattım. Askerden sonra tekrar futbol oynayabilecek miyim, başka bir iş yapabilecek miyim hep bunları düşündüm. Futbolcu her işi yapamaz. Bu işin açığı... Askerden geldim, saçım sakalım uzamaya başladı. Ben inanamadım kendime çok şaşırdım. Saçım sakalım beyazlamıştı. Stresten oldu muhtemelen. Birazda ırsi ailede de var bizim.