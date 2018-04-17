Sosyal medyacılar Beylikdüzü'nde buluşuyor

İSTANBUL,(DHA)-BEYLİKDÜZÜ Belediyesi’nin ev sahipliği ile İstanbul’da ilk kez Beylikdüzü’nde gerçekleştirilecek Sosyal Belediyeler Ağı Batı İstanbul Çalıştayı (SOBA), 26-28 Nisan tarihleri arasında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.

Sosyal Belediyeler Ağı (SOBA), İstanbul’da ilk kez Batı İstanbul Çalıştayı olarak Beylikdüzü’nde hayata geçiyor. Beylikdüzü Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlik; 26 – 28 Nisan tarihleri arasında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde SOBA’ya üye toplam 63 belediyeden temsilcilerin katılımı ile yapılacak. Beylikdüzü Belediyesi bu kapsamda İstanbul’un Şişli, Sarıyer, Büyükçekmece, Çatalca ve Kadıköy İlçe Belediyeleri’ni de çalıştayda konuk ediyor.

SOBA, HER ÜÇ AYDA BİR TOPLANIYOR

Belediyelerin sosyal medya ekiplerinin, sosyal medya kullanımındaki güçlerini ve vatandaşla etkileşimlerini daha üst noktalara taşımaları amacıyla deneyim ve görüşlerini paylaştıkları bir platform olan SOBA, her üç ayda bir farklı il ve ilçelerde hayata geçiyor. SOBA Çalıştayı, bugüne kadar Balıkesir’de Edremit, İzmir’de Karşıyaka, Tekirdağ’da Çerkezköy-Kapaklı, Güneyege Bölgesi’nde Datça-Marmaris-Bodrum Belediyeleri, Adana’da Seyhan, Hatay’da ise Büyükşehir ve Samandağ Belediyeleri’nde başarıyla yapıldı.

DEĞERLİ KATILIMCILAR VAR

İstanbul’da ilk kez Beylikdüzü’nde gerçekleşecek 7. SOBA Çalıştayı ise 27 Nisan Cuma günü Saat 10.00’da, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşması ile başlayacak. Kapalı oturum şeklinde olacak çalıştayın ilk gününde Siyasi İletişim Uzmanı Necati Özkan, “Dijitale Hakim Olan, Geleceğe Hakim Olur” başlıklı sunumu ile yer alacakken, Fotoğraf Sanatçısı Ufuk Eral da Sosyal Medya ve Fotoğraf (İnteraktif Eğitim) konulu bir sunum gerçekleştirecek.

SOSYAL MEDYA SEKTÖRÜ ENİNE BOYUNA KONUŞULACAK

Çalıştayın ikinci günü 28 Nisan Cumartesi ise Google İş Geliştirme Yöneticisi Emrehan Akyürek, “Google Çözümleri Nasıl Etkin Kullanılabilir” konusu uzman gözüyle katılımcılara aktarılacak. Öte yandan Akademisyen Aslı Eral moderatörlüğünde eğitimci kadro bir araya gelecek ve “Sosyal Medya’da Verimli Reklam Planlaması, Sosyal Medya Hesapları onay alınması (VerifyAccount), SEO Çalışması” gibi konular enine boyuna ele alınacak. Beylikdüzü Belediyesi TV ise internet üzerinden canlı yayın gerçekleştirecek. Son günde ayrıca Dijital İletişim Danışmanı Funda Güleç Yalçın; Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden topluluk yönetimi hakkında değerli bilgiler paylaşacak.

Kapanış öncesi Sosyal Medya konulu açık oturum, Beylikdüzü Belediyesi TV’den canlı olarak yayınlanacak. Batı İstanbul Çalıştayı Sosyal Medya Beylikdüzü Paneli’ni de yine Dijital İletişim Danışmanı Funda Güleç Yalçın modere edecek.

(FOTOĞRAFLI)