Sosyal Medya Yasası'nda son bir hafta: BTK'ya temsilcilerini bildirmeyen şirketlere yaptırım gelecek

Kamuoyunda ‘Sosyal Medya Yasası’ olarak bilinen düzenleme uyarınca, Türkiye’de günlük erişimi 1 milyonu aşan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilcilerini belirleyip bildirmeleri için tanınan süre 2 Kasım’da sona eriyor.

Hürriyet'in haberine göre, bu sürenin sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere ilk etapta 10 milyon lira para cezası uygulanacak. Bu cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde de yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda bu kez 30 milyon lira idari para cezası kesilecek.

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda da BTK Başkanı tarafından Türkiye’de vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak.

Bant genişliği daraltılacak, erişim kısıtlanacak

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının bant genişliğinin yüzde 90’a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Sosyal ağ sağlayıcıları, yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75’i affedilecek.