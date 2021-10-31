Sosyal medya yasası genişliyor, internet medyası da düzenlenecek

Kamuoyunda 'sosyal medya yasası' olarak anılan çalışma sürüyor. AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre yasa sadece sosyal medyayı kapsamayacak. “Kitle iletişim araçları” kapsamında yürütülen çalışma içinde internet medyası ile ilgili düzenlemenin de yer alacağı ifade ediliyor.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde "İnternet medyasının basın kartı, ilan dağıtımı, vergilendirme gibi gündemleri kapsamında mevcut yasalar güncellenecek. Geçen yıl çıkarılan bir yasa ile sosyal ağlara Türkiye’de temsilcilik açma şartı getirilmişti. Twitter, Facebook gibi birçok sosyal ağ, temsilci belirledi ancak bu, kağıt üzerinde kaldı. Çalışma kapsamında sosyal ağların “göstermelik ve yasanın arkasından dolanan tutumuna karşı ne yapılabileceği" de tartışılıyor. Konu önümüzdeki haftadan başlamak üzere Facebook, Twitter ve Instagram temsilcilerini ağırlayacak Meclis Dijital Mecralar Komisyonu toplantısına katılacak temsilcilere de iletilecek. Tutum değişmezse ofis açılması zorunluluğu getiren bir düzenleme daha yapılabileceği belirtiliyor. Yürütülen çalışma kapsamında ayrıca çocuklar ve gençler için koruyucu tedbirleri içeren yeni düzenlemeler de öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.