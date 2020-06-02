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Sosyal medya yasakları tekrar gündemde; "Muhalefeti susturup, eleştirel paylaşımları engelleyip, kişilerin fişlenmesi amaçlanıyor"

02 Haziran 2020 09:41

Torba yasa ile 1.5 ay önce TBMM’ye getirilip daha sonra geri çekilen internet ve sosyal medya yasakları tekrar gündeme geliyor. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak bu konuda bir rapor hazırlayıp CHP MYK'ya sundu. Toprak, “Değişiklik ile sosyal medyaya girenlerin T.C. kimlik numarası vermesi zorunlu hale geliyor. Muhalefeti susturup, eleştirel paylaşımları engelleyip, kişilerin fişlenmesi amaçlanıyor" dedi.

CHP'li Toprak, sözlerini "7 yıl önce yapılan ve o dönemde 18 yaşından küçük olduğu için cezai ehliyeti bile olmayanların paylaşımları, 7 yıl sonra suç ve Cumhurbaşkanına hakaret davasına dönüşüyor” diye sürdürdü.

Toprak, “İktidar, bu verilerin sosyal medya platformlarına verildikten sonra milyonlarca yurttaşın bilgilerinin bu kuruluşlarca hangi amaçla kullanılacağını ise hesap etmiyor” uyarısı yaptı.

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