Sosyal medya vurgunu iddiası; hayali karakterle milyonlarca lira dolandırmış!

Sosyal medya son dönemin en büyük dolandırıcılık olaylarından birisine sahne olurken, 4 ayrı savcılığa olayın mağdurları tarafından suç duyurusunda bulunuldu.



İddialara göre, sosyal medyada yıllardır kendisini kadın gazeteci olarak tanıtan ve ABD’de de Reza Zarrab’ın davasını takip ettiğini söyleyen Süreyya Olcayto (@SureyyaOlcayto) isimli hesap, ünlü isimler ve iş adamları ile iletişime geçti.



Gerçek adı S.Ç. (35) olan bu kişi yaklaşık 2 yıldır Twitter’da, @SureyyaOlcayto ve @kacsaatoldunet hesapları ile kendini bir kadın olarak tanıttı. S.Ç. bu sahte hesaplar aracılığı ile ‘Beyaz Zambaklar’ isimli bir dernek kurduğunu, öğrenciler için konserler organize ettiğini, etkinlikler düzenlediğini, kitap yazdığını ve çeşitli okulları tamir ettirdiğini anlatarak milyonlarca lira para topladı.

Topladığı paralarla, Dünya Kupası'na gitti bahis oynadı

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre; diğer sosyal medya fenomenleri ile yakın iletişime geçen S.Ç., Bir süre yaklaşık 600 bin takipçili rulling hesabını yönetti. Hesabın gerçek sahibi Fatih Gümüş adına kızlarla buluştu, avukatlara iş ortaklığı teklif ederek para talebinde bulundu.



Çok sayıda kişiyi uzun süre boyunca binlerce lira dolandırdan S.Ç., topladığı paralarla yurt dışında günübirlik seyahatlere gitti, dünya kupası maçlarını izledi. Hatta tek maçlık bahislere 35 bin lira yatırdı.

Yüklü miktarda para topladı

Şikayet dosyasındaki bilgilere göre ABD’deki davaları anlık olarak paylaşan ve hızla popüler olan S.Ç. (Süreyya Olcayto) aslında bu bilgileri duruşmaları canlı izleyen Kazak bir gazeteciden alıp paylaşıyordu.



Zarrab davası ile ilgili paylaşımların yapıldığı süreçte kullanılan profil fotoğrafının da bir Rus eskort sitesinden alındığı tespit edildi. Ulaşılan banka dekontları ve yazışmalara göre Süreyya Olcayto hesabı üzerinden yüklü miktarda para toplandı.



Ancak 3 yıl önce açılan bu hesapta, daha önce yasa dışı bahis ile ilgili paylaşımların yapıldığı da belirlendi. S.Ç. kişilerden para isterken bazı ünlü isimlerin de işin içinde olduğunu ve onların da para ve destek verdiğini iddia ediyordu.



Para istemeye gittiği kişilerin yanında ünlü sanatçı ve iş adamlarını aradığını iddia ediyor, bazılarıyla dernek faaliyetleri sırasında beraber çekilmiş fotoğraflarını gösteriyordu.

"Yakın çevremden 310 bin lira almış"

İddiaların odağındaki rulling isimli hesabın sahibi Fatih Gümüş ise şu açıklamayı yaptı: "Süreyya Olcayto hesabı bana Temmuz 2019’da mesaj attı. Bir organizasyon yapacaklarını ve sanatçı getireceklerini söyledi. Benden de tweet atarak destek olmamı istedi.



Daha sonra seçimler dolayısıyla organizasyonun iptal olduğunu belirtti. Konuşmaya başladık. Öğrencilere burs sağladığını görünce bazı öğrencileri ona yönlendirdim ve gerçekten burs bağlanan öğrenciler oldu. Daha sonra ekim sonunda babam ileri derecede kanser hastası oldu. Aylık 15 bin lira karşılığında hesabı yönetmesi için birini arıyorduk.



Süreyya Olcayto isimli hesap bir sosyal medya uzmanı arkadaşının olduğunu ve bu işleri çok iyi yaptığını söyledi. Biz de bu kişiyle buluştuk anlaştık. Ama gelen kişi S.Ç. yani Süreyya Olcayto’ymuş. Hesap onda 40 gün kaldı. O sırada benim hesaba bakmadığım zamanlarda benim adıma işlemler yapmış.



Kurdukları yardım derneği için herkesten destek istemiş. Hatta benmişim gibi kızlarla buluşmuş. Yakın çevremden 310 bin lira almış. Ben daha sonra olayı öğrenince beynimden vurulmuşa döndüm. Hemen konuyu tüm detayları ile araştırıp savcılığa suç duyurusunda bulundum.”