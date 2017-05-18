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Futbol

Sosyal medya Volkan Demirel'in Başakşehir maçındaki penaltısını konuşuyor

Başakşehir Fenerbahçe'yi eleyerek finale adını yazdıran takım oldu

18 Mayıs 2017 16:25

Dün gece oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir, Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonucunda eleyerek finale çıktı. Geceye damga vuran olay ise Volkan Demirel'in kullandığı penaltı vuruşu oldu.

Sosyal medya kullancıların yaptığı benzetmelerin birinde, "Hababam sınıfı filminde kemal sunal'ın attığı penaltıyı anımsatmıştır" yorumu yapıldı.  

 

Fenerbahçeli bir taraftarın penaltı sonrası tepkisi:

Başakşehir'in file bekçisi penaltı sonrası gülümsedi:

Ekşi Sözlük yorumları:

-topu kendinden emin bir şekilde auta atmıştır.

-bu doğa olayına canlı şahit olduğuma hala inanamıyorum. 99 güneş tutulması bir, bu iki. torunlarıma bile anlatacağım.

-volkan'ın derhal patentini alması gereken orijinal penaltı.

-izlerken haykırdım, bitti haykırdım, gözümde canlandı haykırdım, şurada entryleri okuyorum, twitter'da dönen geyikleri (küfürsüz olanları) okuyorum haykırıyorum, volkan babacan'ın yüzündeki ifade aklıma geliyor haykırıyorum....

 

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