Sosyal Medya Uzmanı Sanlav'dan etkili iletişimin tüyoları

İSTANBUL, (DHA) - SOSYAL Medya Uzmanı Ümit Sanlav, sosyal medyanın markalar için ne anlam ifade ettiğini ve kurumsal hesaplar üzerinden etkili iletişim kurmanın tüyolarını anlattı.

Sosyal medyanın insanların hayatına daha çok girmesi ile iletişim alışkanlıklarının değiştiğini kaydeden Sosyal Medya Uzmanı, Medya ve PR Danışmanı Ümit Sanlav, şöyle konuştu:

“Facebook’un 2 milyar üye sayısını geçmesi ve diğer tüm sosyal medya mecralarındaki üyeliklerin bu oranda artması, artık bu alanın ne kadar ciddi bir alan olduğunu ortaya koydu. Marka ve işletmeler gazete, televizyon ve dergiler gibi geleneksel medyaya ayrılacak bütçelere bir de sosyal medyayı eklemek zorunda kaldılar. Önceleri bu alanı nasıl kullanacağını tam olarak kavrayamayan birçok marka acı tecrübeler yaşayınca, sosyal medyanın ne kadar ciddi bir alan olduğunu anladılar. Yani artık bu mecra eğlenceyi çoktan aşmıştı, hiçbir marka ya da kişi sırf bu alanda olmak için sosyal medyaya adım atmamalıydı, iyi yönetilen bir sosyal medya hesabının katkıları kadar, yanlış yönetilen hesapların da zarar vereceği aşikardı.”

“DÜZENLİ OLARAK PAYLAŞIM YAPIN”

Gerek kişisel, gerek kurumsal hesaplarda sosyal medyayı iyi kullanma hedefinin; normal hayattaki başarı ve popülariteyle, sosyal medya arasında bağ kurup, birbirleri arasındaki etkileşimden menfaat elde etmek olduğunun altını çizen Sanlav, sosyal medyada etkileşim yaratmanın tüyolarını verdi.

Sanlav, “Yakın geçmişe kadar reklam ve tanıtım denildiğinde küçük ölçekli işletmelerin yanına yaklaşamayacağı geleneksel medyanın yüksek meblağlı rakamları akıllara gelirdi. Sosyal medya ve dijital marketing bu alanda özellikle küçük işletmeler için önemli fırsat eşitliği oluşturuyor. Ziyaret edilen sayfaların uzun süre paylaşım yapmaması doğru değildir. Hedef kitleniz ve müşterileriniz sizden düzenli olarak paylaşım yapmanızı bekler ve bu sayede siz de onlardan geri bildirim alırsınız. Güncellemeler; faaliyet alanınızla ilgili fotoğraflar, durum bildirimleri, projeler, yeni haberler ve etkinliklere yönelik olabilir. Her paylaşım müşterilerinizle etkileşim ve bağlantı oluşturmayı ve markanızın adını müşterinin hafızasında en tepelerde tutmayı sağlar. Fakat burada ölçü çok önemlidir, gereksiz ve çok sık periyotlarla yapılan paylaşımlar bıktırıcı ve olumsuz etki yaratır, özellikle reklam içerikli firma paylaşımları takipçi kaybına neden olabilir” diye konuştu.

“KURUMSAL BİR DİL, TUTARLI BİR TARZINIZ OLSUN”

“Kişisel hesaplar tek kişi tarafından yönetilip, belli bir karakteri yansıttığı için tutarlı bir tarzı olmasına rağmen, kurumsal hesaplar ve markalar için bu durum bir hayli zordur” diyen Sanlav, “Kurumsal bir diliniz ve tutarlı bir tarzınız olsun” ifadelerini kullandı. Sanlav sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm paylaşımlarınızda ve kanallarınızda aynı tutarlılığı gösteren net bir “Marka Sesi” oluşturun. Bunu birtakım basit kurumsal kimlik oluşturarak yaratın ve kurallarınıza sadık kalın. Tüm paylaşımlarınızdan aynı dili kullanın ve kesin ve tutarlı bir şirket kişiliği oluşturun. Var olduğunuz tüm sosyal medya kanallarını aynı kişinin, aynı stil ve aynı içerik diliyle yönetmesine dikkat edin. Tıpkı web siteniz, basılı reklamlarınız gibi. Kurumsal hesapların yönetiminde yapılan en önemli yanlışlardan biri de kurumun ağırlığını hissettirmek adına kibirli bir duruş sergilemektir. Herkes fark edilmek ister. Hedef kitlenizle paylaşımlara ve durum güncellemelerine yorum yaparak etkileşimde bulunun. Kurumsal hesaplarda özellikle iletilerinize ve paylaşımlarınıza yapılan olumlu yorumları beğenin, olumsuz yorumları cevaplamaktan korkmayın. Başkalarının paylaşımlarına, kurumsal ağırlığınızı göz ardı etmeyecek şekilde önerecek değerli şeyleriniz olduğunu gösterin. Beğeni tebriklerinizle artan etkileşimler gündemde olmanızı ve her zaman hatırlanmanızı sağlayacak.”

“TOPLULUĞUNUZUN BAĞLANTI MERKEZİ SİZ OLUN”

Karşılıklı değerleri paylaştığımız bir topluluk içinde yaşandığına, sosyal medyada da etrafınızdakilere mümkün olduğunca yardımcı olunması gerektiğine vurgu yapan Sanlav, “Şirketinize ilişkili sayfalar ve bağlantılarla nasıl görünmek istediğinize yardımcı olacak bir kişilik tanımlayın. Sektörünüzle, yerel işletmeler, şehrinizdeki kültür ve sanat etkinlikleri, spor kulüpleriyle bağlantılarınızı genişletmek yararına ilgili sayfalar seçin. Sektörel bilgi ve gelişmeleri paylaşmaktan çekinmeyin, topluluğunuzun bağlantı merkezi olun” diye konuştu.

“ETKİLİ PAYLAŞIM İÇERİKLERİ OLUŞTURUN”

Etkili paylaşım içeriği oluşturmanın önemine dikkat çeken Sanlav, “Sosyal medyada etkileyici hesap oluşturmanın ilk adımı sağlam ve kaliteli bir profil oluşturmak ise ikinci adım da; kaliteli ve ilgi çekici bir içerik yönetimidir” dedi.

Sanlav, kurumların ve markaların algı yönetimine uygun şartlarda olmak kaydı ile şu içeriklere dair paylaşımlar ihmal edilmemelidir dedi ve sözlerini şöyle tamamladı: “Ürün ve hizmet tanıtımını hedefleyen, kuruma özgü içerikler; kurumunuzun etkinlik içerikleri; sektöre özel bilgilendirme içerikleri; başta temsil ettiğiniz sektöre özgü olmak üzere, belirli gün ve haftalara dair içerikler; markanızın algısına uygun olmak kaydı ile güncel gelişmeler ve gündeme dair içerikler; paydaşlarınızdan, müşteri ve takipçilerden gelen olumlu içerikler.”

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