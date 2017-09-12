Sosyal medya, 'uzaydan gelen skor tahmini'ni konuşuyor

İngiltere Premier Lig'in 4'üncü haftasında West Ham United, Huddersfield'ı 2-0 mağlup etti. İngiliz basınında koltuğu sallantıda olan Slaven Bilic konuşulurken, Türkiye'de sosyal medyanın gündeminde skoru doğru tahmin eden bir kullanıcı yer aldı.

Mackolik adlı sitede esprili bir dille 'Ben nasa tarafından uzaya gönderilen bir astronotum' diyerek kendisini tanıtan 'Forland' adlı kullanıcı, maçın sonucu için 2-0'lık bir tahminde bulundu. "Burada zaman daha ileride, teknoloj çok gelişti, sizler için gelecekten maçın sonucunu söylüyorum" diyerek skoru veren kullanıcı, mesajını 'Astronot Marcus Zwölften' imzasıyla yayınladı.

'Forland' nickli kullanıcının bu mizahi dille yaptığı ve doğru çıkan tahmini, sosyal medyada spor gündeminde dünden beri en çok konuşulanlar arasında yer aldı.