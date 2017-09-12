T24 LogoT24 Logo
Spor

Sosyal medya, 'uzaydan gelen skor tahmini'ni konuşuyor

'Forland' isimli kullanıcı, mizahi bir dille uzaydan geldiğini iddia ederek doğru skor tahmininde bulundu

12 Eylül 2017 18:39

İngiltere Premier Lig'in 4'üncü haftasında West Ham United, Huddersfield'ı 2-0 mağlup etti. İngiliz basınında koltuğu sallantıda olan Slaven Bilic konuşulurken, Türkiye'de sosyal medyanın gündeminde skoru doğru tahmin eden bir kullanıcı yer aldı.

Mackolik adlı sitede esprili bir dille 'Ben nasa tarafından uzaya gönderilen bir astronotum' diyerek kendisini tanıtan 'Forland' adlı kullanıcı, maçın sonucu için 2-0'lık bir tahminde bulundu. "Burada zaman daha ileride, teknoloj çok gelişti, sizler için gelecekten maçın sonucunu söylüyorum" diyerek skoru veren kullanıcı, mesajını 'Astronot Marcus Zwölften' imzasıyla yayınladı.

'Forland' nickli kullanıcının bu mizahi dille yaptığı ve doğru çıkan tahmini, sosyal medyada spor gündeminde dünden beri en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

ETİKETLER

West Ham UnitedNASAuzayastronottahminmackolikmizah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24