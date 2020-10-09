Sosyal medya tuzağı; evde uyuttular, paraları alıp kayboldular!

İstanbul’da yabancı uyruklu iki kadın sosyal medya üzerinden tanıştıkları ve görüşmek için evlerine gittikleri erkekleri ilaçla bayıltarak gasp etti.

Sosyal medyadan tanıştıkları iki kadınla evlerinde buluştuklarını anlatan mağdurlar, polise yaptıkları şikâyette, bir şeyler içtiklerini ardından ani şekilde uyuya kaldıklarını, uyandıklarında ise kadınların para ve değerli eşyalarını alıp ortadan kaybolduklarını anlattılar.

Uyku ilacı konulmuş

Asayiş şube müdürlüğü ekiplerince alınan içecek numuneleri incelendi. Mağdurların içeceklerine farklı kimyasallar içeren uyku ilaçları karıştırıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine şüpheli kadınların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Araştırmalarda şüpheli kadınların Kırgız Marina K.(27) ve Belarus uyruklu Anastaya M.(26) olduğu anlaşıldı. Kimlikleri belirlenen 2 kadının da İzmir'e gittikleri anlaşıldı. Bunun üzerine gasp büro amirliğinde görevli bir ekip İzmir'e gönderildi.

Konak'ta yakalanan kadınlar, İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. (DHA)