Sosyal Medya şirketleri bir günde 135 milyar dolar değer kaybetti

Sosyal medya şirketleri geçtiğimiz gün yaşanan düşüşler sonrasında 135 milyar dolar değer kaybı yaşadı. En büyük düşüşü Snapchat yüzde 43 ile yaşarken Facebook'un sahibi Meta Platforms Inc., Google'ın sahibi Alphabet Inc., Twitter Inc. ve Pinterest Inc. dahil olmak sektör genelinde bir satış dalgası meydana geldi

Sosyal medya şirketi Snap Inc hisseleri, Snapchat ana şirketinden gelen bir kar uyarısının ardından salı günü yüzde 43 değer kaybetti ve sektör genelinde bir satış dalgasına yol açtı.

Snapchat’in yaşadığı değer kaybı bir zamanlar gelişen dijital reklam endüstrisi için zor zamanların sinyali olarak nitelendirildi.

Ntv'de yer alan habere göre dijital reklama bağlı Snap hisseleri yüzde 43 değer kaybederken, 2017'deki ilk halka arz fiyatı olan 17 doların altında işlem görerek bugüne kadarki en büyük gün içi düşüşünü gerçekleştirdi.

Yaşanan düşüş şirketten yaklaşık 16 milyar dolarlık piyasa değerini silerken, Facebook'un sahibi Meta Platforms Inc., Google'ın sahibi Alphabet Inc., Twitter Inc. ve Pinterest Inc. dahil olmak üzere sosyal medya şirketleri de büyük düşüşler yaşadı.

Yaşanan düşüşler sonrasında sosyal medya şirketleri toplamda 135 milyar dolar değer kaybı yaşarken, Nasdaq’ta işlem gören şirketler ortalama yüzde 2,2 değer kaybetti.

Nasdaq’ta işlem gören teknoloji şirketlerinden Trade Desk Inc. yüzde 19, fuboTV Inc. yüzde 7, Magnite Inc. yüzde 13, LiveRamp Holdings Inc. yüzde 8, Roku Inc. yüzde 14 ve Vizio Holding Corp. yaklaşık yüzde 10 düştü.