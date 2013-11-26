Sosyal medya seksten soğutuyor

15 bin İngilizin katıldığı anket, 16-44 yaşları arasındakilerin on yıl öncesine kıyasla, ayda beş seferden daha az seks yaptıklarını gösteriyor. 1990-91 ve 1999-2001 yıllarında aynı yaş grubunu kapsayacak şekilde yapılan önceki anketler, ortalama ayda altı seferden fazla cinsel ilişki yaşandığına işaret ediyordu. Cinsel ilişkiye olan ilginin azalmasından ise sosyal medya sorumlu tutuluyor.

Modern hayat libidoyu bozuyor

BBC Türkçe'de yer alan haberde, araştırmayı yürütenlerin, modern hayatın libidoyu olumsuz etkilediğini düşündüğü belirtiliyor.

University College London'dan Doktor Cath Mercer, "İnsanlar, işleri ve para nedeniyle endişeliler. Seks yapacak havaya giremiyorlar. Ama bu eğilimin ardındaki bir nedenin de modern teknoloji olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar tablet bilgisayarlarını, akıllı telefonlarını yatak odalarına sokuyor, Twitter'a, Facebook'a bakıp e-postalarını yanıtlıyorlar" dedi.

Mercer ayrıca 16-44 yaşları arasındaki çiftlerin seks yerine internette pornografiyi tercih ediyor olabileceklerini söyledi.

Araştırmanın diğer bulguları ise şöyle:

İngiltere'deki her altı gebelikten biri plansız yaşanıyor.

Kadın ve erkeklerin yaklaşık yarısı yakın süre içinde cinsel bir sorun yaşamış, ama sadece 10'da biri seks hayatı konusunda kaygılı.

Cinsel isteksizlik en sık şikayet edilen sorunların başında geliyor, sadece kadınlar değil erkeklerin de yüzde 15'i libido eksikliğinden muzdarip.

Eşcinselliğe hoşgörü arttı

2000'deki son anketten bu yana eşcinsel ilişkinin daha kabul edilir hale geldiği anlaşılıyor.

Ancak tahammül edilmeyen bir durum var; eşlerin birbirini aldatması konusunda ankete cevap verenlerin 2000'e kıyasla daha hoşgörüsüz olduğu görülüyor.