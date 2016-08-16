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Spor

Sosyal medya, Rıza Kayaalp'in Rio'daki mayosunu konuşuyor: Hangi ülke adına yarıştı?

Kayaalp, Kübalı rakibi Mijaín López'e 6-0 yenilerek gümüş madalya kazandı

16 Ağustos 2016 17:47

Erkekler grekoromen stil 130 kiloda final için mindere çıkan milli güreşçi Rıza KayaalpKübalı rakibi Mijaín López'e 6-0 yenilerek gümüş madalya kazandı. Kayaalp'in mayosu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kayaalp'in giydiği beyaz üzerine kırmızı ay yıldızlı mayoya dikkat çeken bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bu bayrak Türk Bayrağı değil, daha çok Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağına benziyor. Hatta Tunus bayrağını da andırıyor", "Rıza hangi ülke adına yarıştı?" yorumlarını yaptı.

Rıza Kayaalp'in mayosu hakkında sosyal medyada konuşulanlar şöyle:

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Rıza KayaalpKKTCTürkiyeRİO

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