Sosyal medya, Rıza Kayaalp'in Rio'daki mayosunu konuşuyor: Hangi ülke adına yarıştı?

Erkekler grekoromen stil 130 kiloda final için mindere çıkan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kübalı rakibi Mijaín López'e 6-0 yenilerek gümüş madalya kazandı. Kayaalp'in mayosu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kayaalp'in giydiği beyaz üzerine kırmızı ay yıldızlı mayoya dikkat çeken bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bu bayrak Türk Bayrağı değil, daha çok Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağına benziyor. Hatta Tunus bayrağını da andırıyor", "Rıza hangi ülke adına yarıştı?" yorumlarını yaptı.

Rıza Kayaalp'in mayosu hakkında sosyal medyada konuşulanlar şöyle:

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