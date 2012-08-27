Sosyal medya psikopatları ele veriyor

İngiltere’de bulunan Londra Özel İnternet Kuruluşu’nun yaptığı araştırmada Twitter, Facebook gibi sosyal medya sitelerine yazılan kelimelerin kullanıcıların ruh haliyle ilgili güçlü ipuçları verdiği ortaya çıktı.

Bilim insanları içinde “öldürmek, “gömmek” ya da “öl” gibi kelimelerin geçtiği iletileri paylaşan kişilerin ruh sağlıklarının yerinde olmayabileceği yönünde kanıt oluşturabileceğini belirtti.

Araştırmayı gerçekleştiren ekibin lideri Chris Summer yaptığı açıklamada insanların, sosyal medyada yayınladıkları yorumlara bakarak kişileri değerlendirdiğini söyledi.

Summer sözlerine şöyle devam etti: “Örneğin eleman arayan bir şirketin yetkilileri artık çalışanlarını seçerken sosyal medya hesaplarından onlarla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor.”

Bilim insanları araştırmada yaklaşık 3000 kişinin Twitter mesajlarını inceledikten sonra bunların dörtte birinin “psikopat eğilimler” gösterdiğini tespit ettiğini söyledi.

Araştırmayı gerçekleştirenler ayrıca polisin de sosyal medya üzerinden potansiyel suçlulara ulaşabildiğini söyledi. (ntvmsnbc)