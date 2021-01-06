Sosyal medya platformlarına verilen 30 günlük ceza sürecinde sona gelindi, 3 aylık reklam yasağı başlıyor

Türkiye’de temsilcilik bulundurması zorunlu hale gelen Facebook, Twitter gibi çok sayıda sosyal medya platformuna verilen üçüncü 30 günlük ceza sürecinde sona gelindi. 40 milyon lira para cezası kesilen platformlara bu kez 3 ay reklam verilmesi yasaklanacak.

Geçen yıl 1 Ekim'de yürürlüğe giren ve 'sosyal medya yasası' olarak bilinen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a göre günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya şirketlerinin Türkiye’ye temsilci atamaları gerekiyordu. Geride kalan süreçte Rusya merkezli sosyal medya platformu VKontakte (VK) ve YouTube Türkiye’de temsilcilik açacağını ilan ederken Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, TikTok ve Dailymotion gibi dünyada milyonlarca kişinin kullandığı sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye’de temsilcilik açmadı.

Türkiye’de temsilcilik açmamaları nedeniyle ilk aşamada 10 milyon lira, ikinci aşamada 30 milyon lira olmak üzere toplam 40 milyon TL para cezası uygulanan Facebook, Twitter ve TikTok gibi dünyanın önde gelen sosyal medya platformları üçüncü yaptırım olan reklam yasağıyla karşı karşıya kaldı.

Yasa gereği, temsilcilik açmayan bu platformlara şimdi reklam yasağı uygulanacak ve Türkiye’deki çok sayıda işletme bu platformlara reklam veremeyecek. Sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye’de temsilcilik açmama kararları sürdüğü takdirde, reklam cezasından üç ay sonra internet trafiği bant genişliği yüzde elli daraltılacak. Bu daraltma kararından sonra da temsilcilik açılmazsa bant trafiğinin yüzde 90 daraltılması yaptırımı uygulanacak.

Faruk Çayır: Birçok KOBİ ya da şirket reklam veremediği için zarara uğrayacak

Gazete Duvar’dan Serkan Alan imzalı habere göre, Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Faruk Çayır söz konusu düzenlemeye ilişki değerlendirmelerde bulundu. Reklam veren şirketlerin bu platformlardan geri çekilmek zorunda bırakılacağına dikkati eken Çayır, şunları kaydetti:

“Reklam yasağının uygulandığı süreçte birçok KOBİ ya da şirket reklam veremediği için zarara uğrayacak. Bir sonraki aşama olan bant daraltmayla insanlar buraya giremediğinde şirketlerin bu platformlara reklam vermesinin bir anlamı da kalmayacak. Ağ daraltıldığında KOBİ’ler de bu platformlarda reklam vermekten vazgeçecekler. VPN ya da başka olasılıklarla bu platformlar kullanılabilir belki ama bu da belli bir kitleyi aşmayacak. İşin açıkçası KOBİ’leri daha zor günler bekliyor.”

"Sosyal medyadan seslerini duyuran dezavantajlı gruplar da olumsuz etkilenecek"

Dezavantajlı grupların, kadınların seslerini sosyal medya platformlarında duyurduğunu, cezalardan bu platformlar aracılığıyla okura ulaşan haber platformlarının da olumsuz etkileneceğini ve halkın haber alma hakkının ellerinden alınacağını belirten Çayır şu ifadeleri kullandı:

“Dezavantajlı gruplar, kadınlar seslerini burada duyuruyor. Bu platformlar özellikle haberciliğin ana merkezi haline dönüştü. Söz konusu cezalarla halkın haber alma hakkını da elinden almış olacaklar.”