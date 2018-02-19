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Yaşam

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 4 kişi daha tutuklandı

Sakarya'da sosyal medyada 'terör propagandası' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı

19 Şubat 2018 21:37

Sakarya'da sosyal medyadan 'PKK/KCK terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan 'PKK/KCK terör örgütünün propagandası'nı yaptıkları iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 4 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Sosyal medyada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’na yönelik eleştirel paylaşımlarda bulunan yüzlerce kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların bazıları tutuklanırken bazıları da adli konrol şartı konularak serbest bırakıldı.

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