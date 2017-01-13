Sosyal medya paylaşımları hakkında 17 bin 862 dosya bekliyor!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından sosyal medya paylaşımları nedeniyle 3 bin 861 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden bin 734'ü tutuklandı. Cumhuriyet savcılıklarında gözaltı talimatı bekleyen 17 bin 862 dosyanın bulunduğu, 47 bin 24 sosyal paylaşım hesabının da kullanıcısının tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Son 6 ayda sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter üzerinden paylaşımları gerekçesiyle 68 bin 774 hesap hakkında ihbarda bulunuldu.

Bu hesaplardan 21 bin 723'ünün kullanıcısı tespit edilirken, 47 bin 24 hesabı kullanan şüphelilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonlarda internet üzerinden paylaşımları nedeniyle 3 bin 861 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bin 734'ü tutuklanırken, bin 317 kişi adli kontrol şartıyla, 810 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü ve cumhuriyet savcılıklarında gözaltı talimatı bekleyen 17 bin 862 dosyanın bulunduğu öğrenildi.