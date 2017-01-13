T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sosyal medya paylaşımları hakkında 17 bin 862 dosya bekliyor!

47 bin 24 sosyal paylaşım hesabının kullanıcıları tespit edilmeye çalışılıyor

13 Ocak 2017 22:06

15 Temmuz darbe girişiminin ardından sosyal medya paylaşımları nedeniyle 3 bin 861 kişi gözaltına alındı. 

Şüphelilerden bin 734'ü tutuklandı. Cumhuriyet savcılıklarında gözaltı talimatı bekleyen 17 bin 862 dosyanın bulunduğu, 47 bin 24 sosyal paylaşım hesabının da kullanıcısının tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi. 

Son 6 ayda sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter  üzerinden paylaşımları gerekçesiyle 68 bin 774 hesap hakkında ihbarda bulunuldu. 

Bu hesaplardan 21 bin 723'ünün kullanıcısı tespit edilirken, 47 bin 24 hesabı kullanan şüphelilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 

Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonlarda internet üzerinden paylaşımları nedeniyle 3 bin 861 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bin 734'ü tutuklanırken, bin 317 kişi adli kontrol şartıyla, 810 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü ve cumhuriyet savcılıklarında gözaltı talimatı bekleyen 17 bin 862 dosyanın bulunduğu öğrenildi.

 

ETİKETLER

sosyal medyakullanıcısosyal medya hesabıgözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24