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Sosyal medya paylaşımında Doğu’daki çocukları aşağılayan öğretmene soruşturma

Öğretmen Hafize D. tepkiler üzerine sildiği sosyal medya paylaşımında Ben tertemiz çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğu’da temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklar içerisinde boğuşmak istemiyorum" demişti

02 Mart 2022 11:56

Muş’un Bulanık İlçesi’nde öğretmenlik yapan Hafize Dal, hakkında “Ben tertemiz çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğu’da temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklar içerisinde boğuşmak istemiyorum” sözleri nedeniyle Milli Eğitim İl Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Muş’un Bulanık İlçesi’nde öğretmenlik yapan Hafize Dal sosyal medyadan, “Ben tertemiz çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğu’da temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklar içerisinde boğuşmak istemiyorum. Öğretmene değer verilmeyen bir ülkede öğretmen olduğu için çok pişmanın. Dört sene bu hataya mahkûm edilmek istemiyorum” diye yazdı. Öğretmenin bu paylaşımı başta öğretmenler olmak üzere sosyal medyadaki çok sayıdaki yurttaşın tepkisine neden oldu. Gelen tepkiler üzerine öğretmen Hafize Dal söz konusu paylaşımı sildi.

"Yanlış yaptığımızda karşılığını görürüz"

Konuya ilişkin Halk Tv’den Seyhan Avşar’ın ulaştığı Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kılıç, “Bizler devlet memuruyuz ve bir yanlış yaptığımızda karşılığını görürüz. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Gerekli tahkikat yapılıyor. Daha sonra karar verilecektir” açıklamasını yaptı.

 

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