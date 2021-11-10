Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan akademisyen hakkında tahliye kararı

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar, Kürtçe “Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan” paylaşımı nedeniyle tutuklanan Elazığ Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü araştırma görevlisi Hifzullah Kutum, hakkında tahliye kararı verildiğini duyurdu.

Araştırma görevlisi Hifzullah Kutum, sosyal medya paylaşımı nedeniyle Elazığ Fırat Üniversitesi tarafından açığa alınmış, 6 Kasım’da çıkarıldığı mahkeme tarafından 'örgüt propagandası yaptığı' yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Paylaşımının ardından Kutum'un üniversitedeki odasının kapısına Türk bayrağı asılmıştı.

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar, tutukluğu yaptıkları itirazı değerlendiren Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kutum hakkında tahliye kararı verdiğini açıkladı.