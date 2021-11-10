T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan akademisyen hakkında tahliye kararı

Elazığ Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü araştırma görevlisi Hifzullah Kutum,  Kürtçe yaptığı “Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan” paylaşımı nedeniyle 6 Kasım'da tutuklanmıştı

10 Kasım 2021 14:32

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar, Kürtçe “Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan” paylaşımı nedeniyle tutuklanan Elazığ Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü araştırma görevlisi Hifzullah Kutum,  hakkında tahliye kararı verildiğini duyurdu.

Araştırma görevlisi Hifzullah Kutum, sosyal medya paylaşımı nedeniyle Elazığ Fırat Üniversitesi tarafından açığa alınmış, 6 Kasım’da çıkarıldığı mahkeme tarafından  'örgüt propagandası yaptığı' yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Paylaşımının ardından Kutum'un üniversitedeki odasının kapısına Türk bayrağı asılmıştı. 

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar, tutukluğu yaptıkları itirazı değerlendiren Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kutum hakkında tahliye kararı verdiğini açıkladı.

hifzullah kutumfırat üniversitesitahliyesosyal medya paylaşımı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24