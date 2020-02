Sosyal medya ödülleri sahiplerini bulacak

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE\'NİN en kapsamlı sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey 2018\'in kazananları belirlendi. Başarılı projelerin yer aldığı yarışmanın ödülleri 26 Nisan\'da düzenlenecek tören ile sahiplerine verilecek. BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliği ile bu sene ikincisi düzenlenen Social Media Awards Turkey\'de ödül heyecanı yaşanacak.

“Social Media Awards Turkey’in en önemli özelliği hem istatistiksel verilere, hem de sektör önderlerinin fikirlerine yer veren tek sosyal medya odaklı ödüller olmasıdır” diyen BoomSonar Kurucu Ortağı Cüneyt Karakaya, “Social Media Awards Turkey, sosyal medyaya damgasını vuran marka, ajans, proje ve kişileri ödüllendirmeyi hedefleyen bir yarışma. 22 kategoride yapılan başvurular arasında en başarılı projeleri seçen Jüri Ödülleri, sektördeki en yaratıcı ve özgün işleri belirliyor. Social Media Awards Turkey’in 50 farklı sektörde, 12 binden fazla markaya ait 24 binden fazla sosyal medya hesabının yarıştığı SocialBrands Veri Ödülleri ise, tamamen sosyal medya verilerini temel alan bir yarışma. Veri Ödülleri’nin kazananları BoomSocial platformunun sağladığı sosyal medya performans verileri kullanılarak, 30’dan fazla veri odaklı kritere göre, tamamen istatistiksel şekilde belirlendi” dedi.

“35 FARKLI KATEGORİDE ÖDÜL VERİLECEK”

Cüneyt Karakaya, “Bu yıl Jüri Ödülleri’nde Sosyal Medya Kampanyası, Kurumsal Blog, Sosyal Medyada Verinin Etkili Kullanımı, Viral Video, Dijital PR gibi dijital dünyanın her noktasına dokunan toplam 35 farklı kategoride ödül verilecek. Ayrıca 50 farklı sektörde en başarılı performans gösteren markalar ise Veri Ödülleri’nde ödüllerine kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Jüri üyelerinin kazananı seçerken dikkat ettiği hususları anlatan Karakaya, “Bu yıl Reklamcılar Derneği Başkanı Nil Bağcıoğlu başkanlığında toplanan jürimiz, her biri alanında uzman 44 saygın isimden oluştu. Sosyal medya ajanslarından sektörel derneklerin başkanlarına, sosyal medya kanallarının temsilcilerinden fikir önderlerine, çok uluslu markaların yöneticilerinden akademisyenlere, medya satın almadan reklam ve PR ajanslarına kadar sektörün tüm alanlarından temsilciler Social Media Awards Turkey jürisinde yer aldı. Jüri, her kategoride ilgili kategoriye özgü kriterler kullanarak kazananı seçti. Farklı kategorilerde yarışan tüm projeler özgünlük, yaratıcılık, yenilikçilik, hedef kitleye uygunluk, tasarım, iletişim uygulama stratejisi, kullanıcı etkileşimleri, alınan sonuçlar, yatırım dönüşü gibi çok sayıda kriterde değerlendirildi” diye konuştu.

“TAMAMEN ŞEFFAF BİR OYLAMA SİSTEMİ VAR”

Bu yıl Deloitte Türkiye’nin Social Media Awards Turkey’e destek verdiğini söyleyen Cüneyt Karakaya, “Başvuru süreci, ön elemeler, jüri oylaması ve veri ödülleri Deloitte Türkiye tarafından incelendi. Bu sayede tamamen şeffaf bir oylama sistemiyle, her projenin adil olarak değerlendirilmesini sağladık. Uzmanlığı ile sosyal medya ödüllerine destek veren Deloitte Türkiye, tüm değerlendirme sistemini adım adım inceleyerek ödüllendirme sürecimizin güvenilirliğini daha da güçlendirdi. Geçtiğimiz yılın ödüllerinde karşılaştığımız yoğun talep üzerine, bu yıl sektörün her noktasındaki başarılı projelerin yarışmamıza katılabilmesi için on yeni dijital odaklı kategoride başvuru aldık” dedi.

