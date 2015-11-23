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Dünya

Sosyal medya, Obama'nın saç isyanına 'duyarsız' kalmadı

ABD Başkanı Obama, "Ben diğer liderler gibi saçımı boyamıyorum" açıklaması ile gündem olmuştu

Görsel: Twitter

23 Kasım 2015 16:34

ABD Başkanı Barack Obama’nın "Bana yaşlı demeyin, ben diğer liderler gibi saçımı boyamıyorum" sözleri sonrası sosyal medyada Obama için farklı saç modelleri tasarlanarak dolaşıma sokuldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Obama'nın photoshoplu saç modelleriyle resmedilmiş fotoğraflarını ABD'de Twitter kullanıcıları arasında hızla yayıldı.  Paylaşımlar arasında en çok ilgi görenler Obama’nın ABD’li şarkıcılar Beyonce ve Drake’ye benzetildiği fotoğraflar oldu.

Obama, geçen hafta Türkiye’de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde CNN muhabirinin IŞİD’le ilgili sorusuna cevap verirken sokak ağzında yaygın olan bir ifadeyi (pop off) kullanıp Suriye’ye asker göndermek isteyenlere çıkışması ülkesinde gündeme oturmuştu. Sosyal medyada Kasım 2016’da başkanlığa veda edecek olan Obama’nın kendine güveni geldiği, bu yüzden buna uygun bir saç modeline ihtiyacı olduğu yorumları yapılmıştı. Obama, dün Kamboçyalı öğrencilerin sorularını yanıtlamış, “Saçımı boyamıyorum ama birçok lider boyuyor” iddasını gündeme getirerek, şunları söylemişti:

“Öncelikle siz genç insanlardan bana yaşlı demeyi bırakmanızı istiyorum. Ben saçımı boyamıyorum ama birçok lider boyuyor. Bu liderlerin kim olduğunu söylemeyeceğim. Ama berberleri, kuaförleri onların kim olduğunu biliyor.”

İşte sosyal medyada Obama için tasarlanan saç modelleri:

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