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Dünya

Obama: Bana yaşlı demeyi bırakın, ben başka liderler gibi saçımı boyamıyorum

Obama'nın saçlarındaki aklar Amerikan medyasında zaman zaman tartışma konusu oluyor

22 Kasım 2015 15:59

ABD Başkanı Barack Obama, kendisine yaşlı denilmesinden rahatsız olduğunu belirterek, “Benj saçlarımı boyamıyorum” dedi.

Radikal’de yer alan habere göre, Obama, liderlerin aksine saçını boyamadığını söyledi. 54 yaşındaki Obama, bu sözleri Kamboçyalı bir öğrencinin tavsiye istemesi üzerine sarf etti.

Obama, Kamboçyalı öğrencilere, "Öncelikle siz genç insanlardan bana yaşlı demeyi bırakmanızı istiyorum. Ben saçımı boyamıyorum ama birçok lider boyuyor. Bu liderlerin kim olduğunu söylemeyeceğim. Ama berberleri, kuaförleri onların kim olduğunu biliyor" dedi.

2009'da Beyaz Saray'a geldiğinde saçları siyah olan 54 yaşındaki Obama'nın saçları şimdi büyük ölçüde beyazlamış durumda.

Bazı liderler saçlarını boyadıklarını gizlerken, Obama'nın saçlarındaki aklar Amerikan medyasında zaman zaman tartışma konusu oluyor.

 

Schröder 'boya davası' açmıştı

 

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan simsiyah saçlarını boyadığını asla kabul etmedi. Berberi de Reagan'ın sırrını açık etmedi.

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ise saçını boyadığını yazan bir ajansa dava açmıştı.

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