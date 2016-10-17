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BBC Türkçe

Sosyal medya Kürk Mantolu Madonna gafını konuşuyor

Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna romanı, bir TV programında pop yıldızı Madonna'yla karıştırılınca sosyal medyada günün en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

17 Ekim 2016 19:16

Yazar Sabahattin Ali, 73 yıl önce basılan eseri 'Kürk Mantolu Madonna'nın bir günde sosyal medya fenomenine dönüştüğünü görse ne düşünürdü?

TV8 televizyonunda 'Aramızda Kalmasın' programında yaşanan bir hata nedeniyle gündeme gelen Kürk Mantolu Madonna, Twitter'da yaklaşık 31 bin paylaşımla şu sıralar trend konularından biri.

Programda kitabın sinemaya uyarlanmasıyla ilgili sohbet sırasında sunuculardan Funda Özkalyoncuoğlu'nun kitaptaki kadın karakteri pop yıldızı Madonna sanması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"Madonna'nın hayatı bizim için enteresan olabilir; aşkları, ilişkileri falan" diye konuşan Özkalyoncuoğlu, programın diğer sunucularından Jess Molho'nun kitabın 1943'te basıldığını söylemesi üzerine "Madonna var mıydı o zamanlar" dedi.

Programda kitabın sinemaya uyarlanmasında Maria Puder karakterini oyuncu Beren Saat'in canlandıracağı konuşuluyordu.

Kitabı okuduğunu öne süren Özkalyoncuoğlu'nun sözleri sosyal medyada büyük tepki çekerek, alay konusu edildi ve sunucu cahillikle suçlandı.

Programdaki sohbete okurların yanı sıra edebiyat dünyası da tepki gösterdi. Algan Sezgintüredi, Mine Söğüt, Enver Aysever, Hakan Bıçakçı, Nermin Yıldırım ve Semih Gümüş gibi yazarlar sosyal medya üzerinden yorumlarını paylaştı.

Türk edebiyatının baş yapıtlarından sayılan Kürk Mantolu Madonna 1920'li yıllarda Berlin'e öğrenci olarak giden Raif Efendi ile ressam Maria Puder arasındaki aşkı anlatıyor. Raif Efendi bir sanat galerisinde gördüğü bir ressamın otoportresine tutkunluk düzeyinde bağlanır ve platonik bir aşka tutulur.

yayımlanmıştı.

Kürk Mantolu Madonna kült bir eser olarak kabul ediliyor. Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali ise, BBC'ye açıklamasında 70 yıl önce yazılmış bir romanın hala çok satanlar listesinde olmasını şaşkınlıkla karşıladığını anlatmıştı.

Ali "Şaşkınım çünkü bu babamın en favori kitabı değildi" diyor.

Sabahattin Ali siyasi görüşleri nedeniyle 1948 yılında suikasta kurban gitmişti.

ABD'li şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Madonna ise pop müziğin "Kraliçesi" olarak biliniyor. Pop kültürünü simgelerinden kabul edilen Madonna bugüne kadar başta 7 Grammy Ödülü olma üzere pek çok ödüle layık görüldü.

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