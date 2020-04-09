Sosyal medya kurala uymazsa bant genişliği daralacak

T24 Ankara

AKP'nin görüşe sunduğu torba teklif taslağında yer alan düzenlemeye göre, Twitter, Facebook, İnstagram gibi sosyal medya kuruluşları Türkiye’de temsilci bulundurmak zorunda olacak. Belirtilen kurallara uymayan sosyal medya platformuna, bant genişliğinin daraltılmasıyla “boğaz sıkma” yöntemi uygulanacak.

Teklif taslağında yer alan maddeler, internet alanında tartışılacak birçok düzenlemeyi barındırıyor. Taslaktaki düzenlemeler şöyle:

Günlük erişimi Türkiye'den 1 milyondan fazla olan, merkezi yurtdışında bulunan sosyal ağ sağlayıcılar, Türkiye'deki kurum, birlik, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi konusunda en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak atamakla yükümlü olacak. Sitede, bu kişinin bilgileri yer alacak. 30 gün içinde temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, sitenin internet bant genişliği bir ay içerisinde yüzde 50, 60 gün içinde yüzde 95 oranında daraltılabilecek.

Bu platforlar, özel hayatın gizliliğiyle ilgili başvurulara 72 saat içinde yanıt vermezse 1 milyon liraya kadar para cezası ile cezalandırılabilecek.

Siteler, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de tutmakla yükümlü olacak. İçeriğin çıkarılması kararlarının uygulanmasına ilişkin olarak da rapor verme yükümlülükleri bulunacak. Bu maddelere uymayan sitelere, 1 ila 5 milyon lira arasında değişen miktarlarda para cezası verilebilecek.