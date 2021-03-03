Sosyal medya kullanıcıları Hitler'in bıyığına benzetmişti; Amazon mobil aplikasyonunun ikonunda değişikliğe gitti

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E-ticaret devi Amazon, telefon aplikasyonlarında kullandığı yeni ikonun Nazi Almanyası diktatörü Adolf Hitler'in bıyığına benzetilmesinin ardından kullandığı ikonda ufak bir değişikliğe gitti.

Ocak ayında kullanılmaya başlanan logoda karton bir kargo kutusunun üzerinde Amazon'un gülen yüzü andıran ok logosu, kutunun üzerinde de mavi bir bant görülüyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı bantı Hitler'in bıyığına benzetti.

The Guardian'ın teknoloji editörü Alex Hern pazartesi günü yaptığı Twitter paylaşımında, "Amazon'un yeni ikonunun daha az Hitler'e benzemesi için sessizce değişikliğe gittiğini fark etmemiştim" yazdı.

Amazon'un mobil aplikasyonlarındaki logosunda şimdi köşesi kıvrılmış bir mavi bant görülüyor.