Sosyal medya İstiklal Caddesi’nde silah ve kamuflajla dolaşan kişileri konuşuyor!

İstanbul'un en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi'ne polis noktalarının kurulmasından sonra özel harekatçılar da devriye gezmeye başladı.

Caddede tur atan özel harekat polisleri dikkat çekti.

Özel harekatçılar, Tünel tarafında görüldü.

Fransa’nın milli bayram günü 14 Temmuz’da Türkiye’deki kutlama resepsiyonlarını güvenlik gerekçesiyle iptal etmesinin ardından, konsolosluk binasının bulunduğu İstiklal Caddesi’nde kamuflajlı ve silahlı güvenlik güçleri dolaşmaya başladı.

Fransa, Ankara’daki büyükelçilik ve İstanbul’daki başkonsolosluğun ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını da duyurmuştu.

Bu uyarının ardından İstiklal Caddesi’nde silahlı ve kamuflajlı güvenlik görevlileri ‘devriye gezmesi’ dikkat çekti.

Ancak bu kişilerin kamuflajlarının üzerinde herhangi bir arma ya da ibare yer almıyor.

Söz konusu polislerin bazı metrobüs duraklarında da bulunduğu belirtildi.