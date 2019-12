Sosyal medya insanı yalnızlaştırıyor

T24 - İngiltere'de yayımlanan Observer gazetesi, giderek daha fazla sayıda akademisyenin sosyal medyanın insanları yalnızlaştırdığına inandığını belirtiyor.

Bu bilimadamlarına göre, twitter ve facebook gibi sosyal paylaşım siteleri insanları birbirlerine yaklaştırmadığı gibi bireyleri gerçeklikten koparıyor.

Massachusetts Institute of Technology MIT öğretim üyelerinden sosyolog Prof. Sherry Turkle "Alone Together" (Birlikte Yalnızlık) adlı kitabında teknolojinin, insan yaşamında hakimiyet kurmak üzere olduğunu savunuyor.

Turkle'a göre, insanlar, teknoloji sayesinde birbirleriyle daha iyi iletişim kurabilecekleri yanılgısı içinde ve sanal gerçeklik, gerçek dünyanın kötü bir taklidi.



Cenaze töreninde iPone

Sherry Turkle, önceki gece katıldığı bir komedi programında insanların cenaze törenlerinde bile iPhone'larıyla oynadığını söylemiş, programın sunucusu komedyen Stephen Colbert de "Herkesin bir güle güle deme şekli var" diye karşılık vermişti.

Gazeteye göre, Ohio'daki Kent State University'den Prof. William Kist, "İnsanların kullanmakta olduğu farklı iletişim türleri, insanları korkutan bir şey haline geldi" derken, ABD'de en çok satan kitaplar arasında yer alan "Shallows" (Sığlar) adlı kitabın yazarı Nicholas Carr, internet kullanımının insanların düşünme şeklini değiştirdiğini, kitaplar ve dergilerde yer alan karmaşık bilgileri hazmetme yeteneğini zayıflattığını söylüyor.