Sosyal medya insan ilişkilerini zedeliyor

İSTANBUL, (DHA) - PSİKİYATRİ Uzmanı Onur Okan Demirci, sosyal medyanın insan ilişkilerini zedelediğini belirterek, \"Çiftler bir süre sonra kendi ilişkilerini sosyal medya gördüğü ilişkilerle kıyaslama yoluna gidiyor bu da evliliği olumsuz etkiliyor\" dedi.



Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre boşanma oranları yüzde 35\'e kadar yükseldi. Çiftlerin kendi ilişkilerini bir süre sonra sosyal medya üzerinde paylaşılan diğer ilişkiler ile kıyaslama yoluna gittiğini söyleyenİstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Onur Okan Demirci, \"Bu süreç bir kez başladığında veba gibi tüm ilişkiyi hasta edebilir. Başka ilişkileri irdelemekten kendi ilişkilerimize zaman ayıramaz hale gelmiş durumdayız. Küçük mutluluklar yerini büyük arzulara bırakmış durumda. Sosyal medyadan bir an uzaklaşmamız ‘acaba neler yapıyorlar’ sorusu ile bizi sürekli dürten bir rahatsızlık halini aldı\" diye konuştu.

\"SOSYALLEŞMEK YERİNE, SOSYAL MEDYADAN İLİŞKİLER ARIYORUZ\"

Hızla gelişen teknolojinin beraberinde sorunlar da getirdiğini ifade eden Psikiyatri UzmanıDemirci, \"Gelişmeleri takip edebilmek için neredeyse sosyal medya hesaplarımızın başında beklememiz gerekiyor. Bazen yapılması gereken işleri dahi sosyal medyamızı güncel tutabilmek veya başkalarını takip edebilmek için erteliyoruz. Haberleri, ülke ve dünya gündemini sosyal medyadan takip ediyoruz. Alışverişten modaya kadar birçok alanı, arkadaşlarımızı, en yakın dostlarımızı hatta ailemizdeki gelişmeleri bile sosyal medyadan takip ediyoruz. Bizi güldürebilecek malzemeleri bile oradan topluyoruz. Gülmek için bile sosyal medyaya ihtiyaç duyuyoruz. Çoğu zaman dışarıda sosyalleşmek yerine kendimize sosyal medyadan ilişkiler arıyoruz. Bu durum sürekli tekrar ettiğinde buna alışkanlık demek hatta yokluğunda bizi huzursuz ettiğinde ise bağımlılık demek pek yanlış bir ifade olmayacaktır\" ifadelerini kullandı.

“SOSYAL MEDYA MUTLULUK ÖĞÜTÜYOR”

Gün geçtikçe insanların birer sosyal medya bağımlılarına dönüştüğüne vurgu yapan Psikiyatri UzmanıDemirci, “Dünyanın diğer ucundaki insanların neler yaptıklarını anında öğrenebiliyoruz. Farklı yaşam şekilleri, koşulları artık elimizin altında. Sahip olmak isteyip olamadıklarımıza sahip olanları görebiliyoruz. Bazen imreniyor, bazen tiksiniyor, bazen öfkelenip bazen kıskanabiliyoruz. İnsan doğası gereği bencil bir yapıya sahiptir. Her şeyi ilk olarak kendisi için ister. Bizden daha iyi durumda olanları sevebilmek yerine neden aynı veya daha iyi durumda olamadığımız için üzülür veya kıskanırız. Sosyal medya sayesinde bu üzüntüler ve kıskançlıklar artık her an elimizin altında. Kendimizi üzmek için en kısa ve kolay yol. Keyifli bir anı bozabilecek en kestirme araç artık ellerimizin arasında. Keyifli bir tatil yapmak ve dinlenmek için gittiğimiz bir yerde mutlu olmak yerine sosyal medyadan arkadaşlarımızın daha iyi yerlere gittiğini görerek acı çekebiliyoruz. Sosyal medyayı‘mutluluk öğütücü’olarak adlandırmak yanlış olmaz” dedi.

“SOSYAL MEDYAYA GÖRE HERKES MUTLU”

Sosyal medya hesaplarında insanların kötü anlarını paylaştıklarına pek tanık olmayız diyen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Onur Okan Demirci, “Sosyal medyaya baktığımızda herkes mutlu, herkes muhteşem görünür. Eğer bu doğru ise dünyanın en mutlu insanları sosyal medya kullananlar diyebilmemiz gerekir. Eğer ki biz başkalarının hesaplarını görüp mutsuz olabiliyorsak bizim hesabımızdaki paylaşımlar gerçek değil demektir. Bizim ki gerçek değilse başkalarınınkinin de gerçek olmama ihtimali vardır. Ben buradaki paylaşımlara ‘inadına daha iyi görünme çabası’ diyorum. Sosyal medya uygulamalarında paylaştıklarımız aslında insanların aynaya baktıklarında kendilerini görmek istedikleri halleridir. Bunu da ‘ayna yansıması’ olarak adlandırıyorum. Aynanın özelliğine göre yansımamız değişir. Aynanın özelliğine göre daha zayıf, daha uzun, daha mutlu görünebiliriz” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL MEDYADAKİ REKABET HIRSI İLİŞKİLERE ZARAR VERİYOR”

Tıpkı alkol veya uyuşturucu maddeyi bırakmaya çalışan biri gibi insanların sosyal medya yoksunluğu krizleri yaşadığını ifade eden Psikiyatri UzmanıDemirci, \"Stresli iş ortamından uzaklaşabilmek için, ilişkimizde tartıştığımız anlardan kaçabilmek için sosyal medyaya sığınır hale geldik. Neredeyse tek iletişim aracımız haline geldi. Doğal olarak ilişkileri ayakta tutan en önemli parça olan ‘iletişim’ konusunu sosyal medya sayesinde kendi ellerimizle yok etmeye başladık. İletişim yokluğunun ayrılık ve boşanma ile sonuçlanması elbette şaşılacak bir son olmayacaktır. Yakın bir gelecekte, her geçen gün yeni sosyal medya platformu oluşumlarının artması ile doğru orantılı olarak boşanma oranlarının giderek artacak olması kaçınılmazdır. Günümüzde artık ilişkilerin kalite değerlendirmesi diğer sosyal medya hesaplarındaki ilişkilerin görüntüsü ile kıyaslanır hale geldi. Kıyas rekabet getirir, rekabet hırs getirir, hırs bir ilişkiye zarar veren bir virüs haline gelir\" diye konuştu.

“KIYASLAMALARDAN KAÇININ”

Bireylerin sosyal medyada geçirdikleri zamana mutlaka kısıtlama getirmeleri gerektiği belirten Demirci,“Sosyal medya kötüdür, kesinlikle olmamalıdır demiyorum sadece bunun dozunu ayarlamamız gerektiğini söylüyorum. Çiftler birbirlerine sosyal medya dışında daha fazla zaman ayırmalılar ve en önemlisi bir virüs haline gelebilecek olan kıyaslamalardan mutlaka kaçınmalılar. Herkesin mutlu ve mutsuz anları vardır, sosyal medya ise çoğunlukla mutlu anlar veya mutsuz anların gizlenmesi için mutluluk yanılsaması ile donatılmış bir aynadır, bunu aklınızdan çıkarmayın. Bunun aşılamadığı durumlarda ise bireysel veya çift olarak mutlaka bir uzman tarafından destek alınması gereklidir. Aksi halde sonlanan ilişkilerden sonra başlayacak yeni ilişkilerde de aynı sonuç kaçınılmaz olacaktır. Günümüzde bu tür durumlara özgüalanlarda çalışan evlilik, aile ve çift terapistleri bulunmaktadır. Bunun dışında bu konularla ilgili düzenlenen eğitim ve seminerlere katılmak oldukça faydalı olabilecektir\" dedi.



FOTOĞRAF