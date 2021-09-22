Sosyal medya hesabından ölüm ilanını paylaşıp kayıplara karışmıştı; evlenmeye gittiği ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından ölüm ilanını paylaştıktan sonra kayıplara karışan ve 25 gündür haber alınamayan 50 yaşındaki Türkan Günday’ın evlenmek için Bartın’a gittiği ortaya çıktı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Türkan Günday, sosyal medya hesabında kendi ölüm ilanını paylaştıktan sonra kayıplara karıştı. 25 gündür haber alınamayan iki çocuk annesi kadının yakınları, Müge Anlı'nın programına katıldı. Günday'ın yakınları program sayesinde Günday'ı buldu. Günday, sosyal medya hesabında kendi ölüm ilanını paylaşıp "Cenazeme kaç kişi gelecek?" diye sormuştu. Günday, 'cenazesinin kaldırılacağı camiyi de' paylaşmıştı.

"Bana, 'Ölsem de kimsenin haberi olmayacak. İyi birini bulsam evlenirim' dedi"

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın aktardığına göre telefonla programa bağlanan Songül Kızılçay, Günday'ın hayatta olduğunu, evlenmek için Bartın'a gittiğini söyledi. Kızılçay, şunları anlattı:

"Türkan Hanım'ı arkadaş vasıtasıyla tanıdım. Birkaç kez görüştük. Evime geldi. Bana, 'İstanbul'dan sıkıldım. Yalnızım. Ölsem de kimsenin haberi olmayacak. İyi birini bulsam evlenirim' dedi. Ben de bekar dayım olduğunu söyledim. Dayımın evlenmek istediğinden bahsettim. Birbirlerine telefon numaralarını verdim. Bir süre telefonda görüştüler. Daha sonra Bartın'da yaşayan dayım İstanbul'a geldi. İmam nikâhı yapmışlar. Sonra Türkan, Bartın'a dayımın yanına gitti. Resmi nikâh kıyacaklar."

“Fareli evde kalırken neredeydiniz?”

Daha sonra Müge Anlı’nın yayına bağladığı Türkan Günday açıklamalarda bulundu. Günday, yakınlarına “Fareli evde kalırken neredeydiniz? Bir daha beni aramayın diye gittim. Hiç kimse arayıp sormuyor beni... Her gün kardeşimi arıyordum. Beni seviyorlardı da neden bir gün olsun aramadılar? Belki cenazemi kaldırmaya gelirler diye ölüm ilanımı verdim” diye seslendi.