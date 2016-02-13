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Dünya

Sosyal medya, hastanede sıra bekleyen eski İtalya Başbakanı'nı konuşuyor

"Bu fotoğraf gündem oldu, çünkü İtalya'da normalden daha çarpıcı bir şey yoktur"

13 Şubat 2016 19:29

İtalya'da 16 Kasım 2011 ile 28 Nisan 2013 tarihleri arasında başbakanlık yapan Mario Monti'nin birkaç gün önce hastanede korumasız ve diğer vatandaşlar gibi sıra beklerken çekilen görüntüleri sosyal medya gündemine oturdu. 

Eşinin muayenesi için hastaneye gelen Monti'nin beklerken bitene kadar merdivenlerde oturup çalıştığı gözlendi.

Sosyal medyada konuşulanlar şöyle: 

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