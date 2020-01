Sosyal medya, hastanede sıra bekleyen eski İtalya Başbakanı'nı konuşuyor

İtalya'da 16 Kasım 2011 ile 28 Nisan 2013 tarihleri arasında başbakanlık yapan Mario Monti'nin birkaç gün önce hastanede korumasız ve diğer vatandaşlar gibi sıra beklerken çekilen görüntüleri sosyal medya gündemine oturdu.

Eşinin muayenesi için hastaneye gelen Monti'nin beklerken bitene kadar merdivenlerde oturup çalıştığı gözlendi.

Sosyal medyada konuşulanlar şöyle:

Former Italian premier @SenatoreMonti waits while his wife is in hospital. The picture surprises cynical Italy pic.twitter.com/m2iDoQja6a