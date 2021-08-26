Sosyal medya fenomenlerine soruşturma; Enes Batur ifade verdi

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. Enes Batur, emniyetten ayrılırken sorular üzerine "Vergi veriyor musunuz? Veriyorum. Hatta bu gün bile vereceğim. Çekilişlerle ilgili iznim olmasa ceza alırdım herhalde" dedi.

Sosyal medya fenomenlerini takibe alan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü inceleme başlattı. Milli Piyango İdaresi'nden izin almadan video ve görsellerle takipçileri arasında çekiliş yaptığı belirlenen Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen gibi ünlü sosyal medya fenomenlerinin aralarında bulunduğu 18 kişi ifade için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.

"Vergi veriyorum"

Mali Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giden Enes Batur yaklaşık yarım saat ifade verdi. Emniyetten çıkışı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Batur, "Ne soruldu? Vergi veriyor musunuz? Veriyorum. Hatta bu gün bile vereceğim. Çekilişlerle ilgili iznim olmasa ceza alırdım herhalde" dedi. Öte yandan, Enes Batur'un da yanı sıra Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya ve Cantuğ Özsoy'un da ifade işlemlerinin tamamlandığı, toplam 10 kişinin bugün ifadesine başvurulduğu öğrenildi. (DHA)