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Yaşam

Sosyal medya fenomeninin maymununa el konuldu

07 Mart 2020 21:39

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin vahşi hayvan statüsünde yer alan "Koko" isimli maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu. İzgi'nin maymunu görevlilere vermemek için direndiği anlar kameralara yansıdı. Maymunun görevliler tarafından alınma anını sosyal medyada yayınlayan İzgi yaşananları gözyaşlarıyla anlattı.

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin yaklaşık 7 aydır beslediği "Koko" isimli maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu. Görevliler, vahşi hayvan statüsünde yer alan maymunu doğal ortamından koparıldığı gerekçesiyle almak için İzgi'nin ikametine gitti.

Görevliler İzgi'den maymunu kendilerine vermesini istedi. Maymununu vermek istemeyen İzgi görevlilere direndi. Maymunu almak isteyen görevliler ve İzgi arasında kısa süreli arbede yaşandı. Yaşanan arbede sonrasında görevliler maymuna el koydu. Yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan İzgi o anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

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