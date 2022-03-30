Sosyal medya fenomeninin korkunç ölümü!

İtalyan OnlyFans fenomeni Carol Maltesi, cinayet kurbanı oldu. Katil, teşhis edilmemesi için genç kadını, parçalara ayırdı ve yüzünü yaktı.

Sosyal medya fenomeni Carol Maltesi, İtalya’nın Milano şehrinde cinayete kurban gitti. 26 yaşındaki genç kadının cesedinin parçaları,19 Mart'a kadar bir dondurucuda saklandıktan sonra polis tarafından yol kenarındaki çok sayıda çöp poşetinin arasında bulundu.

Sosyal medyada Charlotte Angie kullanıcı adıyla tanınan Maltesi'nin cansız bedenine ait parçalar, Brescia yakınlarındaki Borno kentinde bulundu. Kadın uzun bir süre boyunca teşhis edilemedi.

Polis tarafından olaya ilişkin görüntülerin yayınlanması üzerine fenomenin hayranları Maltesi’yi dövmelerinden tanıdı.

'Yemek blogger'ı yazarı çekiçle öldürmüş

Polisin soruşturmasını derinleştirmesi üzerine Borno bölgesindeki güvenlik kameraları incelendi. Maltesi’nin eski sevgilisi ve aynı zamanda komşusu olan yemek bloggerı Davide Fontana’nın arabası şüpheli bir şekilde o bölgede görüldü.

Polise verdiği ifadede Fontana, Maltesi ile cinsel ilişkiye girdikten sonra çıkan bir tartışmada onu çekiçle öldürdüğünü itiraf etti.

Cesedin teşhis edilmemesi için yüzünü yaktığını ve parçalara ayırdığını söyleyen Fontana, yakalanmamak için bir süre Maltesi’nin telefonunu ele geçirerek sosyal medya paylaşımlarına devam etti.

Fontana, Maltesi’nin annesine kendisini arayamayacak kadar meşgul olduğunu ve nedenini sonra anlatacağını belirten mesajlar gönderdi.

Fontana, cinayetin yanı sıra cesedin imha edilmesi ve saklanması iddialarıyla polis tarafından gözaltına alındı.